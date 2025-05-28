Колишнього голову Тернопільської облради Михайла Головка судитимуть за брехню в декларації

Спеціалізована антикорупційна прокуратура за матеріалами НАБУ направила до суду обвинувальний акт стосовно колишнього голови Тернопільської обласної ради Михайла Головка. Його обвинувачують в умисному внесенні недостовірних відомостей до електронних декларацій за 2022–2023 роки.

За даними слідства, посадовець, який нині є депутатом облради, не задекларував:

квартиру площею майже 202 м², яка належить його матері, але якою він фактично користувався з родиною;

грошові кошти на банківському рахунку;

нежитлову нерухомість, що перебуває у власності членів його сім’ї — паркомісце, автомийку та кладову.

Загальна сума незадекларованого майна становить понад 2,2 млн грн за 2022 рік і понад 2 млн грн за 2023 рік.

Дії кваліфіковано за ч. 1 ст. 366-2 Кримінального кодексу України — умисне внесення суб’єктом декларування завідомо недостовірних відомостей.

Слід додати, що у Вищому антикорупційному суді вже слухається ще одна справа щодо Михайла Головка — про ймовірне отримання неправомірної вигоди від бізнесмена-волонтера.

⚖️ Нагадуємо, згідно з Конституцією України, особа вважається невинуватою, доки її провину не доведено в суді.