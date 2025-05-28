Підліткова “помста”: у Тернополі 16-річний хлопець тричі вистрілив у дівчину з пневматичного пістолета

Інцидент із застосуванням пневматичної зброї стався 26 травня у Тернополі на закинутому страйкбольному майданчику. 16-річний хлопець вирішив «помститися» одній із дівчат за насмішки та вистрілив у неї з пістолета.

За попередніми даними, підліток взяв пневматичний пістолет “Макарова” у товариша і здійснив три постріли у 17-річну тернополянку. Унаслідок стрілянини дівчина отримала ушкодження стегна та передпліччя і звернулася за медичною допомогою.

Поліцейські оперативно встановили особу нападника. Ним виявився житель Підволочиського району, який навчається в одному з тернопільських коледжів. Юнак зізнався у скоєному.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 125 Кримінального кодексу України — умисне легке тілесне ушкодження.

Наразі правоохоронці встановлюють власника пневматичної зброї та обставини її придбання. Триває досудове розслідування.