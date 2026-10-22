«Безпечний двір»: у Тернополі цьогоріч встановили 66 камер відеоспостереження, ще 42 – у процесі встановлення
У Тернополі продовжують реалізовувати проєкт «Безпечний двір», спрямований на підвищення рівня безпеки мешканців багатоквартирних будинків. У межах проєкту цьогоріч на прибудинкових територіях вже встановлено 66 камер відеоспостереження. Ще 42 камери перебувають у процесі встановлення.
Загалом для реалізації проєкту у цьому році придбали 111 камер відеоспостереження. Із них три залишаються в оперативному резерві, щоб за потреби своєчасно замінити обладнання, яке вийде з ладу.
Від початку року камери відеоспостереження вже встановили за такими адресами:
- бульвар Симона Петлюри, 2, 10;
- вул. Академіка Корольова, 8 (під’їзди № 4 і № 6), 10;
- вул. Валова, 8 (з двох сторін);
- вул. Василя Симоненка, 2 (з головного входу та біля під’їздів № 1 і № 2), 4 (під’їзд № 7- з головного та заднього боків будинку);
- вул. Володимира Винниченка, 11 (під’їзди № 1, 3 і 4);
- вул. Володимира Громницького, 9;
- вул. Генерала Мирона Тарнавського, 4 (під’їзди № 11 і № 12);
- вул. Героїв Крут, 6 (під’їзд № 2);
- вул. Дениса Лукіяновича, 2;
- вул. Євгена Петрушевича, 8;
- вул. Захисників України, 3, 5 (під’їзди №7, №8 і №9);
- вул. Івана Франка, 7 (з трьох сторін);
- вул. Київська, 3 (з трьох сторін), 9 (з двох сторін), 10 (з трьох сторін);
- вул. Лесі Українки, 13 (під’їзди № 1 і № 5), 15 (під’їзд № 5);
- вул. Миколая Коперника, 3 (під’їзди № 1 і № 2);
- вул. Миколи Карпенка, 15, 17, 21 (з трьох сторін);
- вул. Миру, 3;
- вул. Надзбручанська, 2А (з двох сторін);
- вул. Олександра Довженка, 6А;
- вул. Патріарха Любомира Гузара, 3, 9 (під’їзд № 1);
- вул. Руська, 25;
- вул. Сергія Короля, 7 (зі сторони паркувального майданчика), 53 (з трьох сторін), 55 (з двох сторін);
- вул. Степана Будного, 22Б, 26Б;
- вул. Чумацька, 16 (з оглядом на двір будинку);
- вул. Шпитальна, 3 (з двох сторін);
- проспект Злуки, 53 (під’їзди № 1 і № 2). – 65
Ще 42 камери найближчим часом заплановано встановити за такими адресами:
- бульвар Дмитра Вишневецького, 5 (під’їзд № 1);
- вул. 15 Квітня, 29 (під’їзди № 1, 2 і 3);
- вул. Захисників України, 5 (з трьох сторін);
- вул. Івана Виговського, 8 (з трьох сторін);
- вул. Іванни Блажкевич, 2 (під’їзд № 1);
- вул. Київська, 8 (з двох сторін);
- вул. Климиа Савура, 9;
- вул. Леся Курбаса, 4, 9;
- вул. Максима Кривоноса, 6;
- вул. Медова, 3 (з трьох сторін);
- вул. Михайла Коцюбинського, 5 (з двох сторін);
- бульвар Просвіти, 6 (з двох сторін);
- вул. Полковника Морозенка, 1, 3, 5, 7 (з трьох сторін);
- вул. Сергія Короля, 5 (з двох сторін);
- вул. Слівенська, 9 (з оглядом на заїзд до під’їздів № 1 та №2);
- вул. Старий Поділ, 16 (з трьох сторін);
- вул. Степана Будного, 22 (з двох сторін);
- вул. Чернівецька, 60 (з двох сторін);
- вул. Шпитальна, 3 (з двох сторін).
Реалізація проєкту «Безпечний двір» передбачає облаштування систем відеоспостереження на прибудинкових територіях для посилення безпеки мешканців та кращого контролю за ситуацією у дворах і біля під’їздів. Загалом у межах проєкту в дворах міста функціонує понад 600 камер відеоспостереження.