Товариство «Свята Софія» передало бібліотекам Тернополя видання з наукової спадщини патріарха Йосифа Сліпого

Товариство «Свята Софія» в Римі передало бібліотекам Тернополя видання, присвячені науковій, духовній та інтелектуальній спадщині патріарха Йосифа Сліпого. Книжки вже поповнили фонди трьох читалень, ще двом університетським бібліотекам їх планують подарувати.

Про це повідомляє пресслужба Тернопільсько-Зборівської архиєпархії.

Передання видань відбулося за сприяння президента Товариства «Свята Софія» о. Марка Семегена. До книгозбірень їх передала Ганна Зварич — директорка Громадської спілки «Освітньо-науковий центр патріарха Йосифа», доцентка кафедри освітології і педагогіки Західноукраїнського національного університету.

Книжки отримали бібліотека імені Леоніда Каніщенка Західноукраїнського національного університету, Тернопільська обласна універсальна наукова бібліотека та бібліотека Тернопільського національного медичного університету імені Івана Горбачевського.

Також видання планують передати бібліотекам Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка та Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя.

Нові надходження будуть доступні студентам, викладачам, науковцям і всім, хто цікавиться життям та служінням патріарха Йосифа Сліпого, історією УГКЦ та українською богословською думкою.