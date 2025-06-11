Борг понад 23 мільйони: як «Тернопільводоканал» бореться із злісними неплатниками

Комунальне підприємство «Тернопільводоканал» повідомляє: більшість тернополян — відповідальні споживачі, які справно оплачують рахунки за надані послуги. Проте залишається частина мешканців, які систематично ігнорують оплату. Станом на 1 червня 2025 року сукупна заборгованість тих, хто не платив три місяці і більше, сягнула 23,5 млн гривень.

Які наслідки чекають на боржників і як підприємство реагує на злісне ухилення від оплати?

🟡 Попередження — ще не санкція, але сигнал

Першим маркером боргу є колір платіжки. Якщо ви отримали жовту або червону квитанцію — це свідчить про наявність заборгованості, яку варто якнайшвидше врегулювати.

Окрім цього, боржникам надсилають індивідуальні письмові повідомлення з проханням сплатити заборгованість або звернутись до підприємства для уточнення деталей.

💸 Пеня — автоматично

Якщо оплата за надані послуги не внесена до кінця наступного місяця, «Тернопільводоканал» нараховує пеню на всю несплачену суму. Наприклад, якщо рахунок за квітень не сплачений до 31 травня — у червні на нього вже буде нараховано пеню.

Важливо: пеня нараховується незалежно від суми боргу і без додаткового попередження.

⚖️ Суд і виконавча служба — реальна перспектива

Якщо абонент уникає контактів, справа переходить у правову площину. Щомісяця підприємство подає в суд матеріали на понад 100 боржників.

Після отримання судового наказу, документи передаються до державної виконавчої служби, яка може:

заблокувати банківські рахунки

списати кошти автоматично

накласти арешт на майно (у разі значної заборгованості)

🚫 Відключення каналізації — крайній захід

Після скасування мораторію КП «Тернопільводоканал» відновило тимчасове припинення послуг водовідведення для злісних боржників.

Технічно це здійснюється методом заглушення каналізації, при цьому доступу в квартиру не потребують. Після сплати боргу доступ до послуги відновлюють.

Підприємство закликає тернополян не доводити справу до крайнощів, вчасно оплачувати рахунки і звертатися до КП «Тернопільводоканал» у разі виникнення складнощів. Злагоджене співіснування — спільна відповідальність мешканців і постачальника послуг.