Тернопільщина у скорботі. Загинув захисник Андрій Корендій

Тернопіль знову в скорботі. У жорстокому бою з російським агресором на Харківщині загинув наш земляк, справжній герой — Корендій Андрій Романович.

Воїн віддав своє життя 10 червня, мужньо виконуючи військовий обов’язок. Його подвиг — це приклад незламності, глибокої любові до України та самопожертви, яка назавжди закарбована в серцях усіх, хто його знав.

Андрій Корендій був не просто солдатом — він був сином, другом, побратимом. Людиною з великим серцем, з твердими переконаннями, з вірою в перемогу. Його смерть — болюча втрата для родини, побратимів і всієї тернопільської громади, повідомляють в міськраді.

Висловлюємо щирі співчуття рідним, близьким, друзям загиблого. У ці дні ми разом у скорботі. Пам’ятаємо. Вшановуємо. Дякуємо.

Вічна слава Герою!

Світла та вічна памʼять Захиснику України!