«Бузковий гай» на Східному масиві вдалось захистити!

7 лютого 2020 року на пленарному засіданні сесії Тернопільської міської ради потенційному забудовнику зеленого скверу на вулиці Слівенській було відмовлено в продовженні договору оренди.

Це не кінцева, але велика перемога усіх захисників зеленої зони, яку місцеві мешканці називають «Бузковим гаєм». Про це йдеться на сторінці Сила Людей Тернополя.

Окрім цього:

1) Депутатами проголосоване протокольне доручення:

Управлінню організаційно-виконавчої роботи підготувати розпорядження міського голови щодо «Додаткового вивчення питання щодо земельної ділянки загальною площею 0,5000га за адресою вул. Слівенська».

Посилання на рішення (п.1.2) – https://ternopilcity.gov.ua/sesi…/rishennya-sesii/36880.html

2) Міський головою своїм розпорядження №37 від 11.02.2020 р. створив спеціальну комісію, якій доручено:

«Надати пропозиції щодо облаштування зеленої зони з дитячим (спортивним) майданчиком, компенсації (зміни) ТОВ «Житло» зазначеної земельної ділянки та доповісти про результати роботи комісії інформувати на черговій сесії міської ради.»

Посилання на розпорядження – https://ternopilcity.gov.ua/…/rozporyadgennya-mi…/36622.html

Боротьба місцевих мешканців за збереження «Бузкового гаю», у якій бере активну участь й команда Сила Людей Тернополя, триває кілька років.

Ми щиро раді значному успіху усіх причетних захисників скверу.

Окремо хочемо відмітити послідовну, наполегливу й принципову позицію громадського діяча й еколога Олександра Філя (Alexandr Fil), депутатів міської ради Андрій Шкула (Andriy Shkula) й Тарас Серетний, екс-депутатів та членів нашої команди «Сили Людей» Іван Сороколіт й Ігор Турський.

Закликаємо громадськість, ЗМІ та депутатів продовжити уважно стежити за подальшою долеї «Бузкового гаю». Кінцеву крапку ставити ще рано.