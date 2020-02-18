У Микулинцях люди протестують проти розміщення тут людей, евакуйованих з Китаю

У селищі Микулинці, що на Тернопільщині, люди протестують проти ймовірного розміщення у місцевому санаторії “Медобори” людей, евакуйованих з Китаю.

Така інформація почала ширитися увечері. Проте офіційного її підтвердження немає, запевняють у ТОДА. Щоправда ці дані ніхто і не спростовує. На інформацію також вже відреагував міський голова Тернополя Сергій Надал.

Місцеві мешканці зібралися на сесію селищної ради. На порядку денному лише одне питання – щодо ймовірного розміщення тут евакуйованих з Китаю. Люди виступають проти цього, повідомляє TV4.

В санаторії “Медобори” зараз на лікуванні перебуває 40 пацієнтів, зазначає його очільник. Також він згадав про візит у заклад представників МОЗ України, це сталось напередодні. За попередньою інформацією, санаторій на Тернопільщині – лише одне із місць у загальному переліу, куди можуть поселити евакуйованих людей.

У поліції кажуть, що отримали доручення отримати медзаклад. Проте чи привезуть сюди людей також не знають.

На місці працює знімальна група програми новин на TV-4 “Провінційні вісті”. Подробиці згодом.

Мова йде про майже сотню людей. 17 лютого, на позачерговому засіданні, Кабінет Міністрів України виділив кошти на медико-санітарне спостереження за евакуйованими людьми з китайського міста Ухань. Уряд забезпечить людей усіма необхідними засобами індивідуального захисту у повному обсязі. Про це заявила Міністр охорони України Зоряна Скалецька.

«Евакуація відбудеться згідно з усіма рекомендаціями ВООЗ. На борт літака зможуть потрапити тільки ті українці, які не мають симптомів захворювання та пройдуть в аеропорту медичний контроль», — зазначила міністр охорони здоров’я Зоряна Скалецька.

На борту будуть присутні українські медики, які супроводжуватимуть евакуйованих українців, а в подальшому перебуватимуть разом з евакуйованими громадянами в місці ізоляції та проводитимуть медико-санітарне спостереження за ними.

Всі члени команди пройшли відповідне навчання, організоване Центром громадського здоров’я. Члени екіпажу, команди супроводу, митної та прикордонної будуть перебувати у костюмах біозахисту.

Одразу після приземлення літак буде направлений на санітарну стоянку.

До місця обсервації пасажири та члени команди з охороною переміщуються окремими транспортними засобами.

Медики, які супроводжували рейс, продовжать свою роботу та забезпечать медико-санітарне спостереження в обсервації.

Місце також буде під цілодобовим захистом працівників Національної гвардії та Нацполіції.

Чи це місце у Микулинцях – поки невідомо. Офіційної інформації немає.