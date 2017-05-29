Через власну необережність постраждав житель Тернопільщини

Із заявою про крадіжку до працівників Бережанського відділу поліції звернувся 58-річний житель райцентру. Чоловік повідомив про те, що з його гаражного приміщення поцупили електроболгарку.

Потерпілий потерпів від власної безпечності – залишив гараж незачиненим, чим і поспішив скористатися невідомий злодій. У ході оперативно – розшукових заходів працівники поліції вийшли на слід крадія. Причетним до крадіжки виявився 48-річний бережанчанин. Він вже не вперше порушує закон. Аби заробити декілька гривень, зловмисник проник до гаражного приміщення в одному з дворів райцентру. Непоміченим зайшов на подвір’я та виніс з гаража електроінструмент. Крадене продав, а на виручені гроші пішов випивати з друзями. Однак довго гуляти йому не довелося.

Правоохоронці оперативно розшукали гаражного злодія. Чоловік у скоєному зізнався. Відносно нього відкрито кримінальне провадження. Йому інкримінують статтю 185 ККУ (крадіжка).