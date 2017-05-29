Представник Японії побував у Тернополі

Заступник міського голови з питань інфраструктури Владислав Стемковський зустрівся із представником посольства Японії в Україні, Головою Політичного відділу, першим секретарем Дайсуко Мінаміне. У рамках зустрічі, яка відбулася 25 травня у Тернопільській міській раді, присутні обговорили ряд питань, що стосуються взаємодії з Японією.

Йшлося і про Кіотський протокол — міжнародну угоду про обмеження викидів в атмосферу парникових газів. Нагадаємо, що головною метою угоди є стабілізація рівня концентрації парникових газів в атмосфері на рівні, який не допускав би небезпечного антропогенного впливу на кліматичну систему планети.

Ще одною темою для обговорення під час зустрічі стала можливість співпраці із Японським агентством міжнародного співробітництва (JICA– Japan International Cooperation Agency).

– Питання скорочення споживання газу та його заміщення іншими видами палива потребує нагального вирішення, – зауважив Владислав Стемковський. – Україна, починаючи з 1997 року, отримує технічну та грантову допомогу від Уряду Японії в рамках програми «Офіційна Допомога Розвитку». Тернопіль також дуже зацікавлений в співпраці з фондом Japan International Cooperation Agency.

Також Владислав Стемковський подякував народу Японії в особі Дайсуко Мінаміне за допомогу Тернопільській міській комунальній лікарні швидкої допомоги (урочиста церемонія підписання грантової угоди “Кусаноне” між послом Японії Сумі Шегекі та Тернопільською міською комунальною лікарнею швидкої допомоги відбулася в Посольстві Японії в Україні у березні цього року).

Після офіційної частини зустрічі Владислав Стемковський разом із начальником управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології ТМР Олегом Соколовським провели поважного гостя до алеї висаджених цього року сакур.

Нагадаємо, що цьогоріч виповнюється 25 років з часу встановлення дипломатичних відносин між Японією та Україною і вже активно проводяться заходи в рамках святкування «Року Японії в Україні». Оскільки сакура є символом Японії, Посольство розпочало кампанію із висадження дерев сакури по всій території України, щоб якомога більше українців мали змогу насолодитися її красою. Висадили десять сакур, подарованих

Посольством, і поблизу Тернопільського замку. А вже в травні молоді деревця заквітли.

– Я дуже радий відвідати місто Тернопіль і з задоволенням в центрі міста побачив сакури, які є символом дружби між Японією і Україною, – зазначив Дайсуко Мінаміне. – Думаю, що наступного року вони зацвітуть ще рясніше і, щоб бачити це, ми з задоволенням будемо відвідувати ваше місто щорічно. Висаджені з нагоди 25-річчя дипломатичних стосунків України та Японії сакури є базою наших стосунків, що відкривають подальші перспективи розширення співпраці між нашими народами. Будемо сподіватися, що щорічно кількість сакур в Україні та у Тернополі зокрема буде збільшуватися.