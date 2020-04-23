Чому суд переніс розгляд апеляцій засуджених за вбивство 20-річного студента біля нічного клубу в Тернополі?

Колегія суддів Тернопільського апеляційного суду перенесла розгляд апеляційних скарг обвинуваченого Володимира Б. та захисника обвинуваченого Сергія Т. на вирок Тернопільського міськрайонного суду від 11 лютого 2020 року.

Перед початком судового засідання до суду апеляційної інстанції надійшла заява від обвинуваченого Володимира Б. із проханням перенести судове засідання, оскільки в України триває карантин, а він погано себе почуває.

Колегія задовольнила заяву та відклала судове засідання на 14 травня 2020 року.

Довідково: вироком Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області від 11 лютого 2020 року Володимира Б. визнано винним за ч. 1 ст. 129, ч. 1 ст. 263, ч. 2 ст. 296 КК України (групове хуліганство із застосуванням зброї, її носіння без спецдозволу та погроза вбивством) і призначено покарання у виді позбавлення волі строком 7 років; Сергія Т. визнано винним за ч. 2 ст. 121, ч. 2 ст. 296 КК України (групове хуліганство й нанесення умисного тяжкого тілесного ушкодження, що спричинило смерть) та засуджено до 10 років позбавлення волі.

Пресслужба Тернопільського апеляційного суду Довідка: Трагедія біля нічного клубу Allure у Тернополі сталася 30 червня 2018 року. 20-річному студенту Віталію Гнатишину, який того вечора святкував з друзями день народження, нанесли важкі тілесні ушкодження. Через 8 днів хлопець помер так і не прийшовши до свідомості. Нападників затримали, їм оголосили підозру одразу за трьома статтями Кримінального кодексу. Сергію Терендеху інкримінують ч. 2 статті 296 КК України – хуліганство, скоєне групою осіб та ч 2. статті 121 – умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть. Володимиру Біляшевичу – ч.1 статті 129 – погроза вбивством, ч. 4 статті 296 – хуліганство із застосуванням вогнепальної або холодної зброї та ч. 1 статті 263 – носіння вогнепальної зброї без передбаченого законом дозволу.





