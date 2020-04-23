Ламати – не саджати: у парку на Тернопільщині вандали зламали саджанці дерев

У парку ім. І.Франка в Чорткові вандали зламали саджанці дерев.

Зелені насадження й об’єкти благоустрою у Чорткові регулярно піддаються нападам з боку вандалів. Невідомі ламають лавки, урни, викрадають рослини. Цього разу знищені молоді деревця у парку ім. І.Франка.

Чортківська міська рада вкотре закликає цінувати спільне майно, що належить громаді. Адже наше місто – це наш спільний дім, де усі ми мріємо про затишок і комфорт!

Звертаємося до всіх небайдужих містян, якщо ви стали свідком правопорушення, спрямованого на псування майна громади, не будьте байдужими та негайно повідомляйте про це як правоохоронні органи, так і міську раду за телефоном 3-91-19, 2-27-98, – повідомляє Чортківська міська рада.