15:01 | 23.04.2020
ГАРЯЧЕ:
Бесплатка. Дошка безкоштовних оголошень в Україні

ПОГЛЯД

Новини Тернополя. Тернопільські новини та події

Регіони 

Ламати – не саджати: у парку на Тернопільщині вандали зламали саджанці дерев

Irena 0 Views Прокоментуй!

У парку ім. І.Франка в Чорткові вандали зламали саджанці дерев.

Зелені насадження й об’єкти благоустрою у Чорткові регулярно піддаються нападам з боку вандалів. Невідомі ламають лавки, урни, викрадають рослини. Цього разу знищені молоді деревця у парку ім. І.Франка.

Чортківська міська рада вкотре закликає цінувати спільне майно, що належить громаді. Адже наше місто – це наш спільний дім, де усі ми мріємо про затишок і комфорт!

  • Звертаємося до всіх небайдужих містян, якщо ви стали свідком правопорушення, спрямованого на псування майна громади, не будьте байдужими та негайно повідомляйте про це як правоохоронні органи, так і міську раду за телефоном 3-91-19, 2-27-98, – повідомляє Чортківська міська рада.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *