Чортків у помаранчевій, Тернопіль та Бережани у жовтій: Кабмін оновив карантинні зони в Україні

Сьогодні відбулося позачергове засідання Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. На якій оновили мапу України із поділом на карантинні зони. Про це у своєму Telegram-каналі написав міністр Кабміну Олег Немчінов.



З 00 годин 00 хвилин 17 серпня (понеділок) почне діяти нове епідемічне зонування.



🔴 до червоної зони буде віднесено:

➡️ Городенківський та Косівський райони Івано-Франківської області;

➡️ місто Самбір Львівської області;

➡️ місто Біляївка Одеської області;

➡️ міста Дубно, Костопільський та Рівненський район Рівненської області;

➡️ Кіцманський район Чернівецької області.



🟠 до помаранчевої зони:

➡️ Луцький та Любешівський райони Волинської області;

➡️ місто Ужгород, Перечинський, Тячівський та Ужгородський райони Закарпатської області;

➡️ міста Івано-Франківськ, Бурштин та Коломия, Тисменицький район Івано-Франківської області;

➡️ міста Львів, Борислав, Дрогобич, Моршин, Новий Розділ, Стрий, Трускавець та Червоноград, Бродівський, Буськ, Городоцький, Дрогобицький, Жидачівський, Жовківський, Золочівський, Кам’янка-Бузький, Миколаївський, Мостиський, Перемишлянський, Пустомитівський, Радехівський, Самбірський, Сколівський, Сокальський, Старосамбірський, Стрийський, Турківський та Яворівський райони Львівської області;

➡️ Миколаївський та Саратський райони Одеської області;

➡️ місто Острог, Гощанський та Здолбунівський райони Рівненської області;

➡️ місто Чортків, Тернопільський район Тернопільської області;

➡️ місто Чернівці, Глибоцький район Чернівецької області.



🟡 до жовтої зони:

➡️ місто Київ;

➡️ міста Льцук, Володимир-Волинський та Нововолинськ, Горохівський, Іваничівський, Ківерцівський, Маневицький та Ратнівський райони Волинської області;

➡️ місто Хуст, Виноградівський, Іршавський, Міжгірський, Мукачівський, Рахівський та Свалявський райони Закарпатської області;

➡️ місто Калуш, Богородчанський, Верховинський, Галицький, Долинський, Калуський, Коломийський, Надвірнянський, Рогатинський, Рожнятівський, Снятинський та Тлумацький райони Івано-Франківської області;

➡️ міста Одеса, Білгород-Дністровськ, Ізмаїл та Теплодар, Ананьївський, Арцизький, Березівський, Біляївський, Болградський, Лиманський, Овідіопольський та Савранський райони Одеської області;

➡️ міста Рівне та Вараш, Березнівський, Володимирецький, Демидівський, Дубенський, Зарічненський, Корецький, Млинівський, Острозький, Радивилівський, Рокитнівський та Сарненський райони Рівненської області;

➡️ міста Тернопіль та Бережани, Бережанський, Гусятинський та Чортківський райони Тернопільської області;

➡️ місто Харків, Богодухівський, Валківський, Золочівський, Краснокутський, Нововодолазький, Первомайський та Чугуївський райони Харківської області;

➡️ Вижницький, Герцаївський, Заставнівський, Кельменецький, Новоселицький, Путильський, Сокирянський, Сторожинецький та Хотинський райони Чернівецької області.



⚠️ Такі епідемічні рівні встановлюються на 14 днів.

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