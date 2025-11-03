Розбиті надії… Ангелом додому повертається молодий захисник Дмитро Бабкін з Тернопільщини

Розбиті надії… Тягучі місяці нестерпного болю ховали найстрашнішу правду за покривалом невизначеності. Гірко і важко усвідомлювати, що саме тоді та розмова виявилась останньою…



Від 4 квітня 2024 року житель села Звиняч, колишній номер обслуги єгерського відділення БАБКІН Дмитро Володимирович (07.06.1994 р.н.), вважався безвісти зниклим в районі населеного пункту Семенівка Покровського району Донецької області. На превеликий жаль за результатами ДНК-експертизи стало відомо, що саме ця дата виявилась днем загибелі Героя, повідомляють у Білобожницькій громаді.



Висловлюємо найщиріші співчуття матері, сестрі, братам, вітчиму, всім родичам і близьким Героя. Розділяємо спільно цей нестерпний біль втрати.



У середу, 5 листопада, о 13:00 в Катедральному соборі верховних Апостолів Петра і Павла, м. Чортків відбудеться зустріч тіла Героя.



ВІЧНА ПАМ’ЯТЬ!

Поділіться:









