Де тернополянам безкоштовно вивчати іноземні мови у 2025 році — добірка можливостей

За даними досліджень, кожен четвертий українець володіє щонайменше двома іноземними мовами. Найпопулярніші — англійська, польська, німецька, французька, іспанська та турецька. Це не дивно: мови відкривають шлях до навчання, подорожей, кар’єрного зростання й нових можливостей у житті.

Аби допомогти тернопільцям зробити перший крок на шляху до вивчення іноземної, команда освітньо-культурної мережі Гончаренко центрів підготувала добірку безкоштовних онлайн-ресурсів. У ній зібрані актуальні курси, навчальні платформи, мобільні додатки та інтерактивні програми для вивчення англійської та інших мов.

Застосунок Duolingo

Duolingo – це прекрасний сервіс для тих, хто лише починає вчити іноземну мову: тут і інтерактивні вправи з граматики, і тренування слуху, і speaking. Понад 30 мов, вивчати які можна у зручний час, не виходячи з дому. А якщо ви забудете пройти урок, Duolingo постійно нагадуватиме про себе електронними листами та сповіщеннями: це ідеально для формування постійної звички навчатися щодня. Кажуть, що 34 години занять на платформі рівнозначні семестру вивчення мови в університеті. Ну що ж, можна це перевірити. Завантажити додаток можна на Android та iOS.

Онлайн-курси іноземних мов від мережі Гончаренко центрів

У Гончаренко центрі проводять безкоштовні онлайн-курси з іноземних мов для дорослих. З нуля тут можна вивчати німецьку, польську, іспанську та турецьку мови. На учасників чекають заняття для базового рівня, просте пояснення складних граматичних конструкцій та багато розмовної практики. А після завершення навчання тут надають сертифікат, який можна додати у CV та використовувати при пошуку роботи чи навчання. Наразі триває набір на групи початкового рівня англійської, німецької, польської та італійської мов.

Платформа Busuu

Платформа Busuu надала українцям безкоштовний доступ до преміум-підписки для вивчення всіх 12 доступних на сервісі мов. Серед них — польська, німецька, іспанська, французька, італійська та інші. Вивчати іноземні мови разом з мільйонами ентузіастів можна на онлайн-платформі Busuu за цим посиланням.

Додаток для вивчення іноземних Babbel

Тут можна вивчати одну зі 14 доступних мов, зокрема польську та німецьку, безкоштовно протягом трьох місяців. Курси німецької мови доступні для рівнів навчання A1, A2 та B1, а польської — для A1 та A2. Уроки на платформі поділені за темами, аби по завершенню навчання студенти могли впевнено підтримувати базові діалоги з іноземцями. Завантажити додаток можна за цим посиланням.

Заняття на платформі Mondly

Додаток Mondly дає можливість вивчити більше 30 іноземних мов, включно з польською, німецькою, румунською та іншими. Платформа також пропонує уроки з використанням віртуальної та доповненої реальності. Українці мають безкоштовний доступ до всіх курсів платформи — для цього потрібно під час реєстрації вказати українську мову як рідну. Займатися можна на сайті, а також у застосунках Mondly на iOS та Android.

Додаток Drops

Платформа Drops пропонує більше 45 мов, включно з англійською та німецькою. Українцям надали безоплатний доступ до користування платформою. Тут можна вивчати нову лексику за допомогою веселих, швидких ігор з простими мнемонічними зображеннями всього за 5 хвилин на день. Додаток Drops доступний за цим посиланням.