Енергетична оборудка: громада Бучача повернула собі пів мільйона гривень

Бучацька окружна прокуратура домоглася повернення до місцевого бюджету понад 517 тисяч гривень, переплачених за електроенергію. Таке рішення ухвалив Господарський суд Тернопільської області, задовольнивши позов прокурора в інтересах держави.

Як встановили у ході розгляду справи, між постачальником електроенергії та комунальним підприємством «Бучацький комбінат комунальних підприємств» було укладено додаткові угоди, якими без законних підстав збільшено вартість електроенергії. Прокуратура довела у суді, що такі дії суперечать нормам Закону України «Про публічні закупівлі».

Таким чином, відповідач необґрунтовано змінив істотні умови договору, що призвело до завдання шкоди територіальній громаді на суму понад пів мільйона гривень.

На сьогодні рішення суду виконано у повному обсязі – підприємство вже повернуло до бюджету неправомірно отримані кошти.

У прокуратурі наголошують, що й надалі рішуче захищатимуть інтереси держави та територіальних громад, особливо у сфері ефективного використання бюджетних коштів.