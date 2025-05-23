На Тернопільщині не розминулися два авто: Ford виїхав на зустрічну

Сьогодні, у селі Нагірянка, сталася дорожньо-транспортна пригода за участі двох легкових автомобілів. За інформацією патрульної поліції, водій автомобіля Ford не впорався з керуванням, виїхав на зустрічну смугу та зіткнувся з автомобілем Honda. Від удару Ford також врізався в металеву огорожу.

На щастя, внаслідок аварії ніхто не постраждав. Однак транспортні засоби зазнали механічних пошкоджень, а огорожа потребує ремонту.

На 38-річного водія Ford інспектори склали адміністративний протокол за ст. 124 КУпАП – порушення правил дорожнього руху, що спричинило ДТП.

Поліція вкотре нагадує: дотримання правил дорожнього руху – це не лише питання закону, а й питання безпеки кожного. Одне необережне рішення на дорозі може призвести до серйозних наслідків.

👉 Будьте уважні за кермом. Дбайте про свою безпеку та безпеку інших учасників дорожнього руху.