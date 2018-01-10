У селах Байковецької громади — нова символіка

Для сіл Байковецької об’єднаної територіальної громади, в яку входять Байківці, Шляхтинці, Гаї Гречинські, Лозова, Курники, Стегниківці та Дубівці, розробили герби. Нову символіку затверджено крайньою у 2017 році сесією сільської ради 21 грудня.

Герб Байківців — це чотиричасний щит. В першій зеленій частині в косий хрест покладені дві золотих палиці, на кінцях яких срібні вузлики. В другій червоній — срібний здиблений кінь. В третій червоній — срібний гусак з розпростертими крилами. В четвертій зеленій — золоте колесо від воза. Щит вписаний в декоративний картуш і увінчаний золотою сільською короною. Внизу картуша написи “БАЙКІВЦІ” і “1546”.

Палиці з вузликами означають хутір Ходаки, кінь є символом свободи, гусак означає хутір Русанівку, що славився їх вирощуванням, колесо – хутір Чумаки. Корона означає статус населеного пункту.



Автори герба— Сергій Ткачов та Валерій Напиткін.

Герб с. Гаї Гречинські: щит розтятий чорним і червоним. У першій частині зображено шість срібних березових листків, у другій — шість срібних квіток гречки. Щит вписаний в декоративний картуш і увінчаний золотою сільською короною. Унизу картуша напис “ГАЇ ГРЕЧИНСЬКІ”. Герб означає назву села. Автори герба— Сергій Ткачов та Валерій Напиткін.

На гербі Дубівців в зеленому щиті з срібної хвилястої бази виходить фонтан води, супроводжуваний угорі срібним полум’яним мечем у стовб. Меч по боках супроводжується двома золотими дубовими гілками з жолудями. Щит вписаний в декоративний картуш і увінчаний золотою сільською короною. Внизу картуша написи “ДУБІВЦІ” і “1556”. Дубові гілки означають назву села, меч – символ місцевої церкви Архистратига Михаїла, хвиляста база і фонтан означають карстове джерело і озеро біля села. Автори — С. Ткачов, К. Богатов.

У срібному щиті на гербі с. Курники — чотири зелених гори, крайні вище, поверх яких два срібних фонтани води. Над горами йде чорний півень з червоними лапами та дзьобом. Щит вписаний в декоративний картуш і увінчаний золотою сільською короною. Унизу картуша написи “КУРНИКИ” і “1580”. Півень символізує назву села, чотири гори і два джерела вказують місцеві географічні і природні особливості. Автори — С. В. Ткачов, К. М. Богатов.

Герб Лозової: у лазуровому щиті п’ять золотих вербових лозин з срібними котиками, покладеними у формі Тризуба. Щит вписаний в декоративний картуш і увінчаний золотою сільською короною. Унизу картуша написи “ЛОЗОВА” і “1463”. Лозини означають назву села. Автор – Сергій Ткачов.

Герб Стегниківців: у лазуровому щиті з зеленої бази виходить золотий мурований міст з двома арками. В першій — срібна шестипроменева зірка, супроводжувана вгорі половиною дуги, завершеної стрілою, внизу півмісяцем в балку ріжками догори. В другій — срібний семираменний хрест. Щит вписаний в декоративний картуш і увінчаний золотою сільською короною. Унизу картуша написи “СТЕГНИКІВЦІ” і “1463”. Залізничний міст – місцева архітектурна пам’ятка. Срібні зірка, острога і півмісяць – символ Острозьких, семираменний хрест – Потоцьких. Корона означає статус населеного пункту. Автори – В. М. Напиткін, С. В. Ткачов, К. М. Богатов.

В лазуровому щиті Шляхтинецького герба — золотий розширений хрест, супроводжуваний вгорі половиною дуги, завершеної стрілою, внизу підковою вушками догори. Щит вписаний в декоративний картуш і увінчаний золотою сільською короною. Унизу картуша написи “ШЛЯХТИНЦІ” і “1463”. Герб символізує родину Барвінських (видозміна родового герба “Ястржембець”), найбільш відомих уродженців села. Автори – С. В. Ткачов, К. М. Богатов.

Джерело: Українська геральдика