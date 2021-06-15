Держкосмос купив у тернополянина телескоп за 3 млн. грн.

Національний центр управління та випробувань космічних засобів Державного космічного агентства України 4 червня за результатами тендеру замовив ФОП Вербицький Сергій Іванович телескоп за 3,08 млн грн. Про це повідомляється у системі «Прозорро».

До кінця року в Західний центр радіотехнічного спостереження в Мукачеві поставлять телескоп типу 3. Це станція оптико-електронного спостереження, що призначена для отримання координатних вимірювань та оцінок блиску космічних об’єктів у інтересах Системи контролю та аналізу космічної обстановки (СКАКО). Вона забезпечить:

автоматизоване наведення візирної осі телескопічної системи на ділянку зоряного неба за визначеними координатами;

спостереження космічних апаратів на низьких, середніх та геостаціонарних орбітах;

реєстрацію оптичних зображень (зйомку) ділянок зоряного неба високочутливими високошвидкісними елементами (камерами з матрицею типу ПЗЗ або КМОН), обробку серії всіх кадрів і визначення оцінок координат космічних об’єктів у Міжнародній небесній системі координат (International Celestial Reference System, ICRS);

отримання інтегральних фотометричних вимірювань космічних об’єктів.

Комплект телескопа включатиме екваторіальне монтування із системою управління, оптичну систему з пристроями реєстрації, автоматизоване робоче місце з відповідним спеціалізованим софтом, а також систему укриття та систему відеоспостереження.

Виробник у тендерній пропозиції та договорі не вказаний. Гарантія становить рік.

Вартість договору на 1% нижча від очікуваної вартості закупівлі у 3,10 млн грн.

Єдиним конкурентом було тернопільське ТОВ «Універст Лтд». Його засновниками є Ігор Петришин, Ігор Пастернак, Віктор Скочило, завідувач кафедри конструювання машин НТУУ «КПІ імені Ігоря Сікорського» Юрій Данильченко та покійний Роман Гевко, який був завідувачем кафедри менеджменту біоресурсів і природокористування ТНЕУ.

Підприємець Сергій Вербицький зареєстрований як ФОП у 2008 році в Тернополі.

Нагадаємо, восени 2018 року в Вербицького придбали телескоп типу 1 за 3,18 млн грн., а в «Універст Лтд» – телескоп типу 2 за 1,29 млн грн. Вони призначались для інших центрів.