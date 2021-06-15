Храму Вознесіння Господнього у Великій Березовиці виповнилося сто шістдесят років

Урочисто і велелюдно відсвяткували стошістдесятиріччя храму Вознесіння Господнього у Великій Березовиці, що поблизу Тернополя. Божественну Літургію з нагоди свята очолив єпископ-помічник Тернопільсько-Зборівський Теодор Мартинюк. Йому свівслужили місцевий парох Василь Брона, ректор Тернопільської вищої духовної семінарії імені патріарха Йосифа Сліпого о. Іван Римар, колишній парох, а нині військовий капелан о. Іван Гуня та директор благодійного фонду Карітас Тернопіль о. Андрій Марчук. У храмі, з дотриманням усіх карантинних норм, молилися не лише місцеві мешканці, а й численні гості. Багато вірних приступили до таїнства Покаяння – таку нагоду надали їм троє священників із сусідніх парафій.

Звертаючись до присутніх під час проповіді, владика Теодор дав відповіді на запитання, які, напевно, багато християн уже задавали собі: чому Ісус пішов від нас? Куди Він пішов? Навіщо? Це була не лише проповідь, а й цікава катехизація. Також архиєрей закликав парафіян гідно продовжувати справу тих, хто звели цю святиню і наголосив на тому, що храм у Великій Березовиці – особливий, позаяк у ньому вже понад тридцять років звучить неустанна молитва студентів Тернопільської духовної семінарії. За ці роки поріг церкви переступили тисячі майбутніх священників, які згодом понесли Слово Боже не лише Україною, а й світом.

По завершені богослужіння священнослужителі освятили воду, а відтак усі разом взяли участь у святковому частуванні на подвір’ї церкви, яке готували усією церковною громадою.

Після обіду мешканці села та гості мали приємний сюрприз – концерт на майдані коло церкви за участю місцевих аматорів та мистецьких колективів із сусідніх парафій. Завершилося свято пізно вночі великим народним гулянням, – повідомляє Павло Сковронський.