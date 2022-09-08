Для отримання компенсацій за наданий прихисток ВПО тернополянам необхідно подавати інформацію за новими формами

7 вересня на засіданні виконавчого комітету внесено зміни у Порядок компенсації витрат за тимчасове розміщення внутрішньо переміщених осіб, які перемістилися у період воєнного стану на територію Тернопільської міської територіальної громади.

Так, відповідно до Постанови Кабміну від 30.08.2022р. №977, затверджено нові форми подачі інформації від тернополян, які надали прихисток внутрішньо переміщеним особам.

Знайти нові зразки повідомлення про безоплатне розміщення внутрішньо переміщених осіб або зміну переліку осіб, розміщених у житловому приміщенні, та зразки заяв від особи, що розмістили внутрішньо переміщених осіб, які необхідно заповнити та подати у Центр надання адміністративних послуг, можна за посиланням.

Заяви можуть бути подані також в електронній формі на електронну адресу cnapternopil@meta.ua