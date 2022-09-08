На Тернопільщині скажений кіт покусав жінку

У селі Красіїв, що в Монастириській громаді, зафіксували сказ домашньої тварини. Про це Суспільному повідомив начальник відділу організації протиепізоотичної роботи головного управління Держпродспоживслужби в Тернопільській області Василь Яциник.

За його словами, сказ зафіксували в кота.

“Під час епізоотичного розслідування стало відомо, що 8-річний домашній кіт сірої масті, який проживав на подвір’ї, 31 серпня виявив агресію та вкусив свою власницю. Також кіт робив спроби споживати неїстівні предмети, у нього був параліч глотки. 2 вересня тварина загинула. Про це повідомили спеціалістів у Монастириськах, які в цей ж день прибули на місце для відбору патматеріалу. Зразки відправили до Тернопільської регіональної лабораторії Держпродспоживслужби в Тернопільській області для дослідження на сказ. 6 вересня за результатами досліджень було встановлено сказ”.

Голова міста Монастириська Андрій Старух на своїй сторінці в соцмережі повідомив, що через випадок сказу в селі Красіїв запровадили карантинні обмеження.

Василь Яциник каже, що ці карантинні обмеження стосуються села Красіїв Чортківського району та лісових угідь, які межують із цим населеним пунктом.

“Затверджено та введено в дію план оздоровчих заходів. Хочу нагадати, що в межах цього населеного пункту 10-12 серпня було проведено вакцинацію тварин згідно плану протиепізоотичних заходів. Усього вакциновано 100 собак 80 котів. Вимушена вакцинація тварин не проводилася. Фахівці Держпродспоживслужби просять жителів Тернопільщини не нехтувати вакцинацією домашніх тварин”, – каже Василь Яциник.

Суспільне