До Дня міста 67 тернополян отримають Відзнаки міської ради
Серед нагороджених – військовослужбовці, поліцейські, волонтери та активісти, які зробили вагомий внесок у зміцнення обороноздатності країни, підтримку військових та розвиток громадських ініціатив.
Список осіб, нагороджених Відзнакою Тернопільської міської ради:
- майор ЛІВІНСЬКИЙ Тарас Павлович;
- старший сержант НІМКО Ігор Степанович;
- сержант ЗАЙШЛИЙ Ігор Романович;
- молодший сержант МАЦЬКІВ Ольга Василівна;
- старший солдат МОТИК Богдан Романович;
- підполковник ТАБАКА Тарас Ігорович;
- майор ТАНАСОВ Олександр Олександрович;
- майор МИШОЛОВКА Олег Дмитрович;
- старший сержант НАГАЛЮК Сергій Павлович;
- сержант ШУРИГАЙЛО Роман Михайлович;
- солдат КРУГЛЯК Ігор Романович;
- старший сержант КРАВЧУК Іван Ярославович;
- старший солдат ГОЙДАЛО Григорій Віталійович;
- головний сержант КОШУЛИНСЬКИЙ Петро Іванович;
- молодший сержант ОНИШКІВ Михайло Зіновійович;
- старший солдат ПОГОРЕЛЬСЬКИЙ Юрій Йосипович;
- головний сержант АТАМАНЧУК Роман Мирославович;
- молодший сержант КУЛИК Володимир Ігорович;
- сержант ГОЛУБОВСЬКИЙ Віктор Романович;
- сержант БІЛЯК Михайло Володимирович;
- старший лейтенант ЗАВІША Володимир Степанович;
- молодший сержант ВОРОБЕЛЬ Андрій Богданович;
- сержант ШУБАЛИЙ Ярослав Володимирович;
- старший солдат ПАРСАЛІН Костянтин Юрійович;
- солдат МОРОЗ Олег Юрійович;
- підполковник поліції ЯРОШЕНКО Віталій Миколайович;
- капітан поліції ХАРЖЕВСЬКИЙ Володимир Васильович;
- капітан поліції ЗАВАДСЬКИЙ Володимир Богданович;
- старший лейтенант поліції ВАСИЛЮК Григорій Олегович;
- лейтенант поліції ТЮТЮМА Анатолій Анатолійович;
- сержант ІГНАТИШИН Михайло Васильович;
- молодший сержант ВОЙЦІХОВСЬКИЙ Богдан Мирославович;
- старший солдат ДМИТРОВИЧ Олександр Ігорович;
- старший солдат ДМИТРІВ Павло Андрійович;
- старший солдат ЗАБЛОЦЬКИЙ Євгеній Вікторович;
- капітан КОВАЛЬСЬКИЙ Володимир Іванович;
- молодший сержант ЛИТВИНЮК Андрій Славович;
- молодший сержант ХОМИШИН Степан Степанович;
- молодший сержант ЧУХРАЙ Степан Степанович;
- молодший сержант МАРУЩАК Богдан Іванович;
- молодший сержант СЕМЕНИНА Назарій Ярославович;
- молодший сержант ЯСЬОНЧИК Михайло Миколайович;
- сержант БУРДАШ Андрій Богданович;
- старший сержант МИТЧИК Володимир Мирославович;
- молодший сержант СКОРОХОД Володимир Любомирович;
- головний сержант ГОЛОВКА Олег Дмитрович;
- старший сержант ЧУМАК Павло Миколайович;
- молодший сержант ШИШКІН Олексій Володимирович;
- молодший сержант ГЛОВАК Володимир Миколайович;
- солдат КОСАНЮК Анатолій Дмитрович;
- полковник служби цивільного захисту ПОВОРОЗНИК Віталій Миколайович;
- підполковник служби цивільного захисту НЕТРЕБА Іван Ігорович;
- головний майстер-сержант служби цивільного захисту КУЖДЕБА Іван Миколайович;
- молодший сержант ТИХЕНЬКИЙ Іван Сергійович;
- старший солдат ВИГІННИЙ Андрій Романович;
- молодший сержант БУКАЧ Максим Валентинович;
- старший солдат САВЧУК Володимир Васильович;
- старший сержант ХОМА Богдан Романович;
- ЛУКАЩУК Володимир Миколайович, заступник начальника управління правового забезпечення, старший сержант;
- ГОНТАР Іван Вікторович, керівник благодійного фонду «Світло реформації»;
- ШВЕДИК Андрій Ярославович, водій благодійної організації “БФ “ЮА ФРІДОМ”;
- ТРИГУК Оксана Степанівна, заступник директора з навчально-виховної роботи Тернопільської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №11, член громадської організації «Павучок»;
- ШАФРАНСЬКА Валентина Миколаївна, волонтер, член громадської організації «Павучок»;
- ГУМЕН Ольга Василівна, член громадської організації «Їжачок»;
- ТУРКОТ Людмила Мирославівна, член громадської організації «Їжачок»;
- ТКАЧЕНКО Микола Іванович, член волонтерської організації «Бункер С»;
- ПАСТУХЕВИЧ-РУДА Ганна Григорівна, член волонтерської організації «Бункер С».