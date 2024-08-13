17:51 | 13.08.2024
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До Дня міста 67 тернополян отримають Відзнаки міської ради

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  • 12 серпня  на позачерговому засіданні 41-ої сесії міської ради депутатами прийнято рішення про нагородження Відзнаками Тернопільської міської ради 67 жителів Тернопільської громади за особисту мужність і самовідданість, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, активу громадянську позицію та заслуги перед містом.

Серед нагороджених – військовослужбовці, поліцейські, волонтери та активісти, які зробили вагомий внесок у зміцнення обороноздатності країни, підтримку військових та розвиток громадських ініціатив.

 Список осіб, нагороджених Відзнакою Тернопільської міської ради:

  • майор ЛІВІНСЬКИЙ Тарас Павлович;
  • старший сержант НІМКО Ігор Степанович;
  • сержант ЗАЙШЛИЙ Ігор Романович;
  • молодший сержант МАЦЬКІВ Ольга Василівна;
  • старший солдат МОТИК Богдан Романович;
  • підполковник ТАБАКА Тарас Ігорович;
  • майор ТАНАСОВ Олександр Олександрович;
  • майор МИШОЛОВКА Олег Дмитрович;
  • старший сержант НАГАЛЮК Сергій Павлович;
  • сержант ШУРИГАЙЛО Роман Михайлович;
  • солдат КРУГЛЯК Ігор Романович;
  • старший сержант КРАВЧУК Іван Ярославович;
  • старший солдат ГОЙДАЛО Григорій Віталійович;
  • головний сержант КОШУЛИНСЬКИЙ Петро Іванович;
  • молодший сержант ОНИШКІВ Михайло Зіновійович;
  • старший солдат ПОГОРЕЛЬСЬКИЙ Юрій Йосипович;
  • головний сержант АТАМАНЧУК Роман Мирославович;
  • молодший сержант КУЛИК Володимир Ігорович;
  • сержант ГОЛУБОВСЬКИЙ Віктор Романович;
  • сержант  БІЛЯК Михайло Володимирович;
  • старший лейтенант ЗАВІША Володимир Степанович;
  • молодший сержант ВОРОБЕЛЬ Андрій Богданович;
  • сержант ШУБАЛИЙ Ярослав Володимирович;
  • старший солдат ПАРСАЛІН Костянтин Юрійович;
  • солдат МОРОЗ Олег Юрійович;
  • підполковник поліції ЯРОШЕНКО Віталій Миколайович;
  • капітан поліції ХАРЖЕВСЬКИЙ Володимир Васильович;
  • капітан поліції ЗАВАДСЬКИЙ Володимир Богданович;
  • старший лейтенант поліції ВАСИЛЮК Григорій Олегович;
  • лейтенант поліції ТЮТЮМА Анатолій Анатолійович;
  • сержант ІГНАТИШИН Михайло Васильович;
  • молодший сержант ВОЙЦІХОВСЬКИЙ Богдан Мирославович;
  • старший солдат ДМИТРОВИЧ Олександр Ігорович;
  • старший солдат ДМИТРІВ Павло Андрійович;
  • старший солдат ЗАБЛОЦЬКИЙ Євгеній Вікторович;
  • капітан КОВАЛЬСЬКИЙ  Володимир Іванович;
  • молодший сержант ЛИТВИНЮК Андрій Славович;
  • молодший сержант ХОМИШИН Степан Степанович;
  • молодший сержант ЧУХРАЙ Степан Степанович;
  • молодший сержант МАРУЩАК Богдан Іванович;
  • молодший сержант СЕМЕНИНА Назарій Ярославович;
  • молодший сержант ЯСЬОНЧИК Михайло Миколайович;
  • сержант БУРДАШ Андрій Богданович;
  • старший сержант МИТЧИК Володимир Мирославович;
  • молодший сержант СКОРОХОД Володимир Любомирович;
  • головний сержант ГОЛОВКА Олег Дмитрович;
  • старший сержант ЧУМАК Павло Миколайович;
  • молодший сержант ШИШКІН Олексій Володимирович;
  • молодший сержант ГЛОВАК Володимир Миколайович;
  • солдат КОСАНЮК Анатолій Дмитрович;
  • полковник служби цивільного захисту ПОВОРОЗНИК Віталій Миколайович;
  • підполковник служби цивільного захисту НЕТРЕБА Іван Ігорович;
  • головний майстер-сержант служби цивільного захисту КУЖДЕБА Іван Миколайович;
  • молодший сержант ТИХЕНЬКИЙ Іван Сергійович;
  • старший солдат ВИГІННИЙ Андрій Романович;
  • молодший сержант БУКАЧ Максим Валентинович;
  • старший солдат  САВЧУК Володимир Васильович;
  • старший сержант ХОМА Богдан Романович;
  • ЛУКАЩУК Володимир Миколайович, заступник начальника управління  правового забезпечення, старший сержант;
  • ГОНТАР Іван Вікторович,  керівник благодійного фонду «Світло реформації»;
  • ШВЕДИК Андрій Ярославович,  водій  благодійної організації “БФ “ЮА ФРІДОМ”;
  • ТРИГУК Оксана Степанівна, заступник директора з навчально-виховної роботи Тернопільської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №11, член громадської організації «Павучок»;
  • ШАФРАНСЬКА Валентина Миколаївна, волонтер, член громадської організації «Павучок»;
  • ГУМЕН Ольга Василівна, член громадської організації «Їжачок»;
  • ТУРКОТ Людмила Мирославівна, член громадської організації «Їжачок»;
  • ТКАЧЕНКО Микола Іванович, член волонтерської організації «Бункер С»;
  • ПАСТУХЕВИЧ-РУДА Ганна Григорівна, член волонтерської організації «Бункер С».

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