До Дня міста 67 тернополян отримають Відзнаки міської ради

Серед нагороджених – військовослужбовці, поліцейські, волонтери та активісти, які зробили вагомий внесок у зміцнення обороноздатності країни, підтримку військових та розвиток громадських ініціатив.

Список осіб, нагороджених Відзнакою Тернопільської міської ради: