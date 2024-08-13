46 школярів та студентів отримуватимуть стипендію від міської ради

12 серпня на позачерговому засіданні 41-ої сесії міської ради прийнято рішення про призначення іменних стипендій Тернопільської міської ради для школярів та студентів в галузі освіти з метою підтримки обдарованих, талановитих учнів закладів освіти громади.

Згідно з рішенням, іменні стипендії в галузі наук обдарованим та талановитим учням закладів загальної середньої, позашкільної освіти Тернопільської міської територіальної громади у 2024-2025 н.р призначено 54 учням, ознайомивсь з переліком тут.

Ще 46 учням призначено стипендії міського голови «Кращий учень закладу освіти»/«Кращий студент закладу освіти» (перелік тут). Ця стипендії призначається одному учню або студенту кожного закладу загальної середньої, позашкільної, професійно-технічної освіти, а також Технічного коледжу ТНТУ ім. І. Пулюя та Галицького фахового коледжу імені В’ячеслава Чорновола.

Тернопільська міська рада продовжує активно підтримувати освіту та молодь, створюючи умови для розвитку та самореалізації кожного талановитого учня.

Нагадаємо, сума іменної стипендії в галузі освіти для обдарованих дітей становить 600 грн, яку кращі школярі отримуватимуть щомісячно впродовж навчального року.