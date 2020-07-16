Допомогу військовим на схід України везуть тернопільські волонтери

Це – продукти, засоби гігієни, одяг, матеріали для облаштування бліндажів і ліки. Повідомив директор БФ “Пам’ять і любов” Андрій Савчук.

За його словами, речі везуть п’ять волонтерів. Це представники тернопільського осередку українського козацтва, обласної Спілки ветеранів Афганістану та представники благодійного фонду “Пам’ять і любов”.

“Допомагаємо саме перше – це транспортом, я особисто їду за кермом, повністю по всіх позиціях. Закупили капусту, так само тушонки і інші продукти харчування. В Збаражі маємо ще загрузити більше 20-ти ящиків тушонки”, – каже Савчук.

Наказний отаман Тернопільського крайового коша Володимир Мосейко розповів, що везуть понад 3 тонни допомоги. Зібрали допомогу за тиждень:

“Ми з молодіжним козацтвом Тернопілля вчора пакували ящики. В них: тушонка, варення, закрутки,чай, цукерки, кава. Малюнки дітей, без яких не можна обійтися на передовій. Для бліндажів веземо мішки і плівку, щоб укріпити бліндажі”.

Член правління обласної Спілки ветеранів Афганістану Сергій Ліпянін розповів, що також везуть речі, які бійцям передали їхні рідні.

Голова обласної організації Спілки ветеранів Афганістану Сергій Лісовий розповів, що допомогу везуть на Донеччину та Луганщину.

“Вентилятори маєм передати хлопцям і телевізори. Також не забуваєм, бо мусять щось дивитися. Маєм заїхати в Коростишів там дадуть смаколики, булочки солодкі, хліб, муку, цукор, олію”.

Допомогу, яку волонтери везуть військовим освятив козацький капелан Петро Кучер.

По дорозі також забирають допомогу від благодійників з Кременця, Збаража та Рівного.

Представники обласної спілки Ветеранів Афганістану та благодійного фонду “Пам’ять і любов” цього року везуть допомогу вдев’яте.

Джерело: Суспільне Тернопіль