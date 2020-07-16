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Новини Тернополя 

Які вони, талановиті студенти, що навчаються у Тернополі?

Irena 0 Views Прокоментуй!

Проєкт «Покоління талановитих» ТНЕУ продовжує репрезентувати яскраву, активну, творчу молодь університету. Отож, знайомтесь!

🔥Ілля Онищук. Студент юридичного факультету. Щойно закінчив перший курс університету, а вже проявив себе не тільки успішним студентом, а і яскравим ведучим університетських свят. Неодноразово брав участь і в театралізованих заходах ТНЕУ, демонструючи свій неабиякий акторський хист.
Хлопець вважає себе інтровертом і перфекціоністом, вільний час любить проводити наодинці з хорошою книгою. В дитинстві мріяв стати водієм таксі, вчителем, журналістом і навіть Президентом України.

Ставши студентом ТНЕУ, був приємно вражений проєктами, в яких є можливість себе творчо реалізувати, тож сподіваємося, Ілля зможе відкрити для себе й для оточуючих ще й нові грані свого таланту.

Любить гори, мріє про участь у змаганнях із тріатлону, щоранку бігає, плаває й посилено вивчає англійську.

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