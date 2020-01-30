Дорога на вулиці Бережанській більше схожа на злітний майданчик, ніж на автошлях, – тернополянин Назар Хамуляк

На минулих вихідних тернополянин Назарій Хамуляк мало не потрапив під колеса авто на шаленій швидкості, коли переходив дорогу на пішоході вул. Бережанської у Тернополі.

Чоловік звернув увагу, наскільки небезпечною є ця дорога для пішоходів та водіїв. Того дня, 27. 01. 2020 р., на цьому місці сталось два ДТП.

“На асфальті залишились тільки уламки потрощених автомобілів”

Цієї неділі ідучи по воду в себе біля дому, на пішохідному переході мало не потрапив під колеса автомобіля, – написав Назарій Хамуляк на своїй сторінці у Facebook. – Впевнившись у безпеці переходу, вже пройшовши одну частину дороги, бачу, як несуться знизу автомобілі (тут так постійно), тому вирішив пригальмувати хід і не помилився. Панянка, котра їхала першою подумала, що мене не дуже потрібно пропускати, але в останній момент, напевне, згадала правила дорожнього руху і все ж надумалась. Однак цього на той час вже не чекав водій, що рухався позаду неї. А відтак наздогнав автомобіль панянки! На асфальті залишились тільки уламки потрощених автомобілів. Добре, що я зробив крок назад і все для мене минулось.



Звичайно той хто позаду – винен. Але, я вважаю, не менш винна перший водій, так як баламутила голову усім позаду неї (знизила швидкість, потім прискорилась). При підйомі тим хто їде позаду нічого не видно, тому орієнтуються на першого. Я сам водій і це добрий приклад для нас – БУДЬМО УВАЖНІ!



Також пригадую, що рівно 13 років тому, на тій же ділянці дороги від удару бокового дзеркала в голову, з тяжкою травмою госпіталізували мою двоюрідну сестру!

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Тепер до безпеки. Привіт Тернопільська міська рада і підвідомчі управління, відповідальні за організацію дорожніх переходів міста. Зараз вимагаю вашої уваги до моєї вулиці – БЕРЕЖАНСЬКА. Вона більше схожа на злітний майданчик. Тут часто розвивають захмарні швидкості, а деякі ідіоти навіть додумуються іти на обгін на даному пішохідному переході (пішохідний перехід тут на вершечку затяжного горба і зустрічної машини не видно, так само, як і пішоходів)



Увага! за один день 27.01.2020р. на цьому місці сталось два ДТП. Те, у яке потрапив я, обійшлось без травм. У іншому – збили людину з подальшою госпіталізацією.



Також дуже цікаво для чого і хто встановив нижче, новий, нерегульований пішохідний перехід?! Кому таке прийшло до голови? Його взагалі ніхто там не бачить. Я живу в кількох метрах від нього і вже замучив постійний свист від коліс автомобілів, котрі екстрено гальмують, щоб пропустити пішоходів. ПИТАННЯ: чому при встановленні нового переходу, ніхто не подумав як мінімум доліпити до готових знаків світловідбивачі, або додатково підсвітити чи встановити освітлений знак переходу дороги для більшого привернення уваги водіїв? Нагадаю, що минулого літа на цій ділянці дороги, під час аварії, було зруйновано зупинку громадського транспорту. ОДРАЗУ ПІДКАЗУЮ де як мінімум БЕЗКОШТОВНО взяти освітлений знак переходу дороги, будь ласка, дивіться на фото я вам навіть пальцем покажу – пр.С.Бандери! Тут висить готовий і не актуальний, бо знак є а переходу немає! ПЕРЕНЕСІТЬ ЙОГО НА ПЕРЕХІД по вул. БЕРЕЖАНСЬКІЙ і нехай працює за наші гроші за призначенням!!!



Олег Соколовський , Олег Вітик ви майже щодня їздите по Бережанській і досі не бачите, що там на ново збудованому вами переході дороги знак переходу дороги вивернуло в другий бік ? Хто з водіїв його побачить, особливо в нічний час ?!



Це ВАША БЕЗВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ! ВИМАГАЮ ЯК МІНІМУМ:

1. Для привернення уваги водіїв встановити світловідбивачі на знаки котрі вже є, додати освітлений знак пішохідного переходу, котрий також виконував би функцію додаткового освітлення переходу (де його взяти БЕЗКОШТОВНО я вам підказав, а дальше самі), нанести розмітку на верхній пішохідний перехід по вулиці Бережанській!

2. Для початку вирівняти знаки, котрих покрутило для нормальної оглядовості і привернення уваги водіїв встановити світловідбивачі на знаки котрі вже є, додати освітлений знак пішохідного переходу котрий також виконував би функцію додаткового освітлення, нанести розмітку на нижній пішохідний перехід по вулиці Бережанській!

3. Продумати і НАРЕШТІ встановити по вул.Бережанській кнопкові світлофори задля безпеки пішоходів та водіїв! Ви хоч бачили скільки людей переходить/перебігає дорогу, коли виходить із громадського транспорту в напрямку переходу до вул.Макаренка? Давайте ввечері разом станемо і промоніторимо ситуацію. На тому місті вже десятиліттями «проситься» регульоване перехрестя з пішохідними переходами, а не відкриття де попало чогось подібного на пішохідний перехід!

P/S Не чекайте наступного випадку, дійте зараз. Ми вам за це оплачуємо ваші заробітні плати, надбавки, відпускні, лікарняні, доплати за інтенсивності роботи і тд … ПРАЦЮЙТЕ!