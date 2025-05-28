Два нетверезі водії спричинили ДТП за одну ніч у Тернополі
У ніч на 28 травня патрульні Тернополя виявили двох водіїв з ознаками сп’яніння, які стали учасниками дорожньо-транспортних пригод.
🚔 Перший випадок стався ввечері, близько 21:00, на вулиці Білецькій.
Водій автомобіля Lexus скоїв наїзд на металевий стовпчик і залишив місце пригоди. Патрульні оперативно розшукали керманича. Чоловік мав ознаки алкогольного сп’яніння, однак від проходження огляду відмовився. На нього склали низку адміністративних матеріалів, зокрема за:
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керування у стані сп’яніння (відмова від огляду),
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скоєння ДТП,
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залишення місця пригоди.
🚨 Другий випадок трапився вже вночі, близько 03:00, на проспекті Степана Бандери.
Водій Renault Master, перебуваючи напідпитку, врізався в електроопору. На щастя, внаслідок аварії ніхто не постраждав. Огляд за допомогою приладу Drager показав 1,78 проміле алкоголю в крові, що майже в 9 разів перевищує допустиму норму.
Обох водіїв відсторонили від керування, на місці оформлено адміністративні матеріали.
Патрульна поліція нагадує: алкоголь за кермом — це злочинна легковажність, яка може коштувати життя. Не сідайте за кермо в стані сп’яніння та не дозволяйте це робити іншим.