Два нетверезі водії спричинили ДТП за одну ніч у Тернополі

У ніч на 28 травня патрульні Тернополя виявили двох водіїв з ознаками сп’яніння, які стали учасниками дорожньо-транспортних пригод.

🚔 Перший випадок стався ввечері, близько 21:00, на вулиці Білецькій.

Водій автомобіля Lexus скоїв наїзд на металевий стовпчик і залишив місце пригоди. Патрульні оперативно розшукали керманича. Чоловік мав ознаки алкогольного сп’яніння, однак від проходження огляду відмовився. На нього склали низку адміністративних матеріалів, зокрема за:

керування у стані сп’яніння (відмова від огляду),

скоєння ДТП,

залишення місця пригоди.

🚨 Другий випадок трапився вже вночі, близько 03:00, на проспекті Степана Бандери.

Водій Renault Master, перебуваючи напідпитку, врізався в електроопору. На щастя, внаслідок аварії ніхто не постраждав. Огляд за допомогою приладу Drager показав 1,78 проміле алкоголю в крові, що майже в 9 разів перевищує допустиму норму.

Обох водіїв відсторонили від керування, на місці оформлено адміністративні матеріали.

Патрульна поліція нагадує: алкоголь за кермом — це злочинна легковажність, яка може коштувати життя. Не сідайте за кермо в стані сп’яніння та не дозволяйте це робити іншим.