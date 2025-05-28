Тернопільська міськрада виділила 1,5 мільйона гривень на ліквідацію наслідків російської атаки

На засіданні виконавчого комітету Тернопільської міської ради ухвалено рішення про виділення 1,5 млн гривень на проведення ремонтних робіт у багатоповерхівках, які зазнали пошкоджень під час нічної російської атаки 25 травня.

Кошти спрямують на:

відновлення ліфтів ,

заміни вікон ,

ремонт місць загального користування у постраждалих будинках за адресами: вул. Володимира Великого, 17, вул. Текстильна, 38, 24Г, 24Е, вул. Юрія Іллєнка, 3А, 3В, вул. Якима Яреми, 9, 9А, 12.



Допомога мешканцям

Крім технічного відновлення, міська влада готує рішення щодо грошової компенсації власникам пошкоджених квартир. Кошти отримають також ті, хто самостійно провів ремонт — у вигляді відшкодування витрат.

Остаточне рішення щодо компенсацій буде ухвалено після уточнення обсягів допомоги від благодійних організацій, з якими співпрацює міська рада.

🔷 Комісії вже працюють у 15 пошкоджених багатоповерхівках, де фіксують не лише руйнування в квартирах, а й у місцях загального користування: вікнах, дверях, ліфтах.

🔧 Відновлювальні роботи фінансуються з міського бюджету. Мешканцям надають будматеріали для першочергового ремонту: брезент, плівку, OSB, дошки, монтажну піну, скотч, цвяхи та інше.

📊 Станом на ранок 27 травня до міської ради надійшло 166 звернень щодо пошкодженого житла.

Що робити мешканцям постраждалих квартир:

Зателефонувати до поліції за номером 102 для фіксації пошкоджень. Подати заявку на компенсацію в застосунку «Дія»: Сервіси → є-Відновлення → Повідомити про пошкоджене майно. Звернутися на гарячі лінії міської ради: 0800 303 522

15 80

+38 (067) 447 29 80

Міська влада наголошує: усі мешканці, чиє житло постраждало, мають право на підтримку та допомогу.