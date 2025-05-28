Тернопільська міськрада виділила 1,5 мільйона гривень на ліквідацію наслідків російської атаки
На засіданні виконавчого комітету Тернопільської міської ради ухвалено рішення про виділення 1,5 млн гривень на проведення ремонтних робіт у багатоповерхівках, які зазнали пошкоджень під час нічної російської атаки 25 травня.
Кошти спрямують на:
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відновлення ліфтів,
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заміни вікон,
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ремонт місць загального користування у постраждалих будинках за адресами:
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вул. Володимира Великого, 17,
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вул. Текстильна, 38, 24Г, 24Е,
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вул. Юрія Іллєнка, 3А, 3В,
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вул. Якима Яреми, 9, 9А, 12.
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Допомога мешканцям
Крім технічного відновлення, міська влада готує рішення щодо грошової компенсації власникам пошкоджених квартир. Кошти отримають також ті, хто самостійно провів ремонт — у вигляді відшкодування витрат.
Остаточне рішення щодо компенсацій буде ухвалено після уточнення обсягів допомоги від благодійних організацій, з якими співпрацює міська рада.
🔷 Комісії вже працюють у 15 пошкоджених багатоповерхівках, де фіксують не лише руйнування в квартирах, а й у місцях загального користування: вікнах, дверях, ліфтах.
🔧 Відновлювальні роботи фінансуються з міського бюджету. Мешканцям надають будматеріали для першочергового ремонту: брезент, плівку, OSB, дошки, монтажну піну, скотч, цвяхи та інше.
📊 Станом на ранок 27 травня до міської ради надійшло 166 звернень щодо пошкодженого житла.
Що робити мешканцям постраждалих квартир:
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Зателефонувати до поліції за номером 102 для фіксації пошкоджень.
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Подати заявку на компенсацію в застосунку «Дія»:
Сервіси → є-Відновлення → Повідомити про пошкоджене майно.
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Звернутися на гарячі лінії міської ради:
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0800 303 522
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15 80
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+38 (067) 447 29 80
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Міська влада наголошує: усі мешканці, чиє житло постраждало, мають право на підтримку та допомогу.