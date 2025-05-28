Без електрички: з червня припиняють курсування рейсів Тернопіль — Підволочиськ — Хмельницький

Укрзалізниця повідомляє про скасування кількох приміських поїздів, що з’єднували Тернопільську та Хмельницьку області. Причина – зниження пасажиропотоку.

📌 Із 4 червня 2025 року до відміни призупиняється курсування поїздів:

№6206 Тернопіль — Підволочиськ (відправлення 16:30 – прибуття 17:46);

№6205 Підволочиськ — Тернопіль (відправлення 11:25 – прибуття 12:38).

📌 Із 11 червня 2025 року до відміни також скасовуються:

№6363 Хмельницький — Підволочиськ (відправлення 16:15 – прибуття 17:58);

№6364 Підволочиськ — Хмельницький (відправлення 10:30 – прибуття 12:12).

Ці маршрути були важливою транспортною ланкою для жителів громад Тернопільщини та Хмельниччини. Скасування рейсів може ускладнити пересування пасажирів, які користувалися електричками для щоденних поїздок на роботу, навчання чи за справами.

Укрзалізниця закликає громадян слідкувати за актуальним розкладом руху та за можливості користуватися альтернативними видами транспорту. У разі змін щодо відновлення рейсів компанія обіцяє повідомити додатково.