Екс-тернополянка Олена Підгрушна показала свої “скарби” (фотофакт)

На сторінці у мережі Фейсбук НОК України та олімпійська команда/NOC of Ukraine and the Olympic Team оприлюднили світлини, на яких видно наскільки багато отримала нагород екс-тернополянка Олена Підгрушна.

Олімпійська чемпіонка з біатлону Олена Підгрушна пишається своїми медалями і нагородами, – йдеться у повідомленні.

Серед спортивних досягнень — Олена Підгрушна золота призерка етапу Кубка світу 2009 р. у Рупольдингу (естафета), бронзова призерка чемпіонату світу серед юніорів та юнаків 2006 р., срібна призерка чемпіонату Європи 2007 р. серед юніорок, золота медалістка у складі естафетної команди чемпіонату Європи 2009 року (м. Уфа, Росія), срібна медалістка у складі естафетної команди чемпіонату Європи 2010 року (місто Отепя, Естонія).

На чемпіонаті світу 2011 року в Ханти-Мансійську здобула «срібло» в естафеті 4х6 км, однак через порушення антидопінгових правил Оксаною Хвостенко Міжнародний союз біатлоністів позбавив українську жіночу естафетну четвіркудругого місця в гонці чемпіонату світу з біатлону-2011.

На чемпіонаті світу 2013 року здобула 3 медалі: золоту в спринті, срібну в естафеті і бронзову в гонці переслідування.

7 грудня 2013 року українські біатлоністки здобули «золото» на етапі в Гохфільцені (Австрія); під час нагородження біатлоністки Юлія Джима, сестри Валентина і Віта Семеренки та Олена Підгрушна вигукували «За Майдан». Вболівальники відповіли спортсменкам «Молодці!».

На Олімпіаді в Сочі здобула «золото» в естафетній гонці 4 по 6 км (збірна України виступила у складі Юлії Джими, Віти Семеренко, Валі Семеренко та Олени Підгрушної).