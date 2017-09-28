Міська рада погодила розмір батьківської плати у мистецьких навчальних закладах Тернополя. Ціни
21 вересня виконавчий комітет міської ради погодив рішення щодо батьківської плати в початкових спеціалізованих мистецьких навчальних закладах «Тернопільська музична школа №1 імені В.Барвінського», «Тернопільська музична школа №2 ім. М.Вербицького» у таких розмірах:
– фортепіано, гітара, синтезатор 255 грн.
– баян, цимбали, бандура,сопілка, акордеон 143 грн.
– скрипка 165 грн.
– віолончель , контрабас 143 грн.
– домра 105 грн.
– саксофон 210 грн.
– духові інструменти 165 грн.
– ударні інструменти 180 грн.
– академічний спів 195 грн.
– електроінструменти 225 грн.
– вокально-хорове відділення 150 грн.
– естрадний спів «Тернопільська художня школа ім.М.Бойчука»255 грн. :
– відділ „Образотворче мистецтво” 180 грн.
– відділ „Художнє оздоблення текстильних Виробів”180 грн.
Також комітет звільнив від батьківської плати дітей із багатодітних сімей, дітей із малозабезпечених сімей, дітей-інвалідів, дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей батьків та дітей, які постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС, дітей батьки яких мають статус учасника бойових дій. Та погодив рбатьківську плату в розмірі 50% для найбільш талановитих дітей (2% від загальної кількості учнів) і дітей батьків-інвалідів.