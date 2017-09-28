Міська рада погодила розмір батьківської плати у мистецьких навчальних закладах Тернополя. Ціни

21 вересня виконавчий комітет міської ради погодив рішення щодо батьківської плати в початкових спеціалізованих мистецьких навчальних закладах «Тернопільська музична школа №1 імені В.Барвінського», «Тернопільська музична школа №2 ім. М.Вербицького» у таких розмірах:

– фортепіано, гітара, синтезатор 255 грн.

– баян, цимбали, бандура,сопілка, акордеон 143 грн.

– скрипка 165 грн.

– віолончель , контрабас 143 грн.

– домра 105 грн.

– саксофон 210 грн.

– духові інструменти 165 грн.

– ударні інструменти 180 грн.

– академічний спів 195 грн.

– електроінструменти 225 грн.

– вокально-хорове відділення 150 грн.

– естрадний спів «Тернопільська художня школа ім.М.Бойчука»255 грн. :

– відділ „Образотворче мистецтво” 180 грн.

– відділ „Художнє оздоблення текстильних Виробів”180 грн.

Також комітет звільнив від батьківської плати дітей із багатодітних сімей, дітей із малозабезпечених сімей, дітей-інвалідів, дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей батьків та дітей, які постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС, дітей батьки яких мають статус учасника бойових дій. Та погодив рбатьківську плату в розмірі 50% для найбільш талановитих дітей (2% від загальної кількості учнів) і дітей батьків-інвалідів.