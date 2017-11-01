«Головне: не трусити попіл. Або що робити у Тернополі туристу»

Чотирнадцятим обласним центром України, в якому побував письменник, поет та музикант з Полтави Денис Старостін, став Тернопіль.

Про свої враження від міста Денис написав у соцмережах під заголовком “Головне: не трусити попіл. Або що робити у Тернополі”:

“Тернопіль навіть менший за Полтаву. Але місту пасує ця компактність. Вулиці у центрі чисті, все вимощено плиткою. А навколо дуже багато історії. Окремої уваги заслуговує набережна озера. Вона велика, стильна і зовсім європейська.

Чому треба повчитися у тернополян — так це гордості за своє місто. Усі місцеві, з ким я спілкувався, готові сорочку на грудях порвати, але довести, що воно — найкраще. Їхня улюблена фраза, з якої одразу все зрозуміло: «Тернопіль — найбільше місто серед малих, і найменше серед великих».

А ще я нарешті зрозумів, як це: закохатися у козу. Koza Bar — це суцільний арт-об’єкт. Тут навіть у туалеті малюнки на стінах. А ще можна посидіти за одним столом з Євгеном Коновальцем. Встиг побувати у 5 закладах, але цей бар — ван лав. Повністю передає дух міста. Це вже 14 обласний центр, де я був. І жодного розчарування. Досліджуйте Україну. Вона у нас класна”.