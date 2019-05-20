Християни з різних куточків західної України цими днями намагаються доторкнутися до святинь, що перебувають на Тернопільщині

У Православній Церкві є чимало цілющих святинь, чудодійними властивостями володіє будь-яка з них, надаючи допомогу по вірі хворого. У дні хвороби, відчуваючи скорботу і труднощі, люди стають ближчими до Бога, шукають допомоги в Церкви, звертаються до її зціляючих святинь, – повідомляє Прес-служба Тернопільської єпархії ПЦУ.

Християни з різних куточків західної України цими днями намагаються доторкнутися до святинь, що перебувають в храмі Святих Жон-Мироносиць Православної Церкви України Тернопільсько-Бучацької Єпархії с.Почапинці Тернопільського району, Тернопільської області – ікони святої рівноапостольної мироносиці Марії Магдалини з часточкою її Чесних Мощей та мощей православних святих землі української. Люди йдуть для поклоніння і в радості, і в печалі глибоко переконані, що Святі молять Воскреслого Христа, знаючи їх біди і потреби краще, ніж вони самі. Кожний діалог душі з преподобними і богоноснами отцями – це чудо. Чудо духовного зцілення, чудо любові Господа і святих до нас, чудо благодатного діалогу неба та землі у нашому серці.

Душі скорботи вистраждана мить.

Нас подих змусила затамувати.

Коли говорять душі – світ мовчить.

З живими мертві вміють розмовляти.

Прочани підносять перед мощами святих свої благання і молитовно просять про звільнення від кайданів недуг. Саме молитва є однією з сильних проявів віри, що дають надію на одужання і довголіття. У молитві, яку прийнято читати під час хвороби, є такі слова: «Владико… якщо мені корисно, зціли мене невдовзі». Болящі відвідують храми і монастирі, де є чудотворні ікони, за молитвами перед якими виникають чудеса і зцілення. «Велика фортеця і Божественна сила дається тим, хто з вірою і чистою совістю приступає до ікон святих!», – навчає святий Іоанн Дамаскін.

Також свята вода володіє величезною цілющою силою, її властивості викликані дією Божої благодаті. Святу воду вживають тільки в невеликій кількості з молитвою.

“Господи Боже мій, нехай буде дар Твій святий і свята Твоя вода в просвітлення розуму мого, у зміцнення душевних і тілесних сил моїх, во здравіє душі і тіла мого, в підкорення пристрастей і немочей моїх по безмежному милосердю Твоєму молитвами Пречистої Твоєї Матері і всіх святих Твоїх. Амінь “.

Багато діток і їх батьки запитують про властивості маленького хліба, проскури (просфори) з якої виймається частинка за здоров`я чи упокій під час проскомидії на Літургії в церкві. На проскурах, як правило зображені хрест, Божа Матір або святий. Проскуру вживають після святої води з молитвою. Удома проскуру можна подрібнити і засушити для вживання під час хвороби або посту.

У суботу першого тижня після Великодня, спеціально освячується хліб – артос. Прийшовши в цей день до храму, попросивши священнослужителя, можна отримати артос додому. Його вживають під час хвороби натще, після святої води.

Таінство сповіді і причастя під час хвороби можуть полегшити страждання і послужити поштовхом до одужання. Причащання Святих Христових Тайн – Таїнство, встановлене Самим Спасителем під час Таємної вечері: «Ісус узяв хліб, і поблагословив, поламав, і давав Своїм учням, і сказав: Прийміть, споживайте: це є Тіло Моє. І, взявши чашу, і подяку вчинивши, Він подав їм і сказав: пийте з неї всі, бо це кров Моя Нового Заповіту, що за багатьох проливається на відпущення гріхів »(Євангеліє від Матфея, гл. 26, вірші 26-28). Під час Божественної літургії здійснюється Таїнство Святої Євхаристії – хліб і вино перетворюються у Тіло і Кров Христову і причасники, приймаючи Їх, з`єднуються з Самим Христом. Причащання Святих Христових Тайн необхідно, щоб увійти в життя вічне. Про це говорить Сам Спаситель: «Істинно, істинно кажу вам: якщо не будете тіла Сина Людського і пити Крові Його, то не будете мати в собі життя. Хто їсть Мою Плоть і п`є Мою Кров, має життя вічне, і Я воскрешу його в останній день… »(Євангеліє від Іоана, гл. 6, вірші 53 – 54). Таїнство Причастя – незбагненно велике, тому і вимагає попереднього очищення Таїнством Покаяння; виняток становлять лише немовлята до семи років, які причащаються без приготування. Сповідь – це таїнство церкви, в якому християнин кається у своїх гріхах; – не просто перелічує перед священиком свої гріхи, але обіцяє їх більше не робити.

Залежно від настрою духа, з яким людина приходить поклонитися мощам, один може нічого не отримати, а інший може отримати благословення у такій мірі, що ми навіть уявити собі не можемо. Відомо багато випадків зцілення і позбавлення від недуг і пороків біля мощей святих, крім того, біля православних святинь люди отримують духовне прозріння. Нетлінні мощі святих – загадка для вчених і свідоцтво вічного життя для віруючих. Навіть скептики не можуть заперечити, що це справжнє диво.

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