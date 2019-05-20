Голова тернопільської ОДА Степан Барна прокоментував рішення подати у відставку (відео)

Про те, що голова облдержадміністрації Степан Барна йде у відставку, він зазначив у своєму відеозверненні у суботу, 18 травня. Сьогодні це рішення він пояснив для ЗМІ під час брифінгу.

«У п’ятницю, 17 травня, у мене відбулася зустріч з Президентом Петром Порошенком. Я подав заяву про звільнення із займаної посади. Звільнення має відбутися відповідно до Закону України що стосується завершення терміну повноважень Президента», – зазначив голова ТОДА.

«Що стосується моїх майбутніх дій, то сьогодні я продовжую працювати як голова ОДА щодо забезпечення функціонування Тернопільської області», – прокоментував Степан Барна.

Він також звернувся до новообраного Президента Володимира Зеленського з проханням визначитися з кандидатурою, котра буде очолювати Тернопільську область. За його словами, це важливо з кількох причин:

* з 1 липня починається період жнив і виникає необхідність організації цього процесу;

* з 1 липня вступає в дію другий етап реформи медицини, котра передбачає зміну формату роботи вторинного рівня надання медичних послуг;

* забезпечити організацію початку навчального року 2019/2020. Діти мають піти в якісні навчальні класи;

* регіон готується до початку опалювального сезону, який розпочнеться із жовтня. Відсутність кроків у цьому напрямі може призвести до затримок або взагалі зриву. Степан Барна подякував 47% жителів Тернопільської області, котрі підтримали позицію Петра Порошенка на виборах. «Ми сьогодні надалі стоїмо на позиції недопущення реваншу та розбудови європейської держави Україна. На своїй посаді я помилявся, але точно намагався з робити все для того, щоб в Тернопільській області було комфортно, щоб переламати сформовані стереотипи про другорядність нашого регіону і я дякую всім, хто до того долучався», – акцентував Степан Барна.

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