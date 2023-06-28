Ігор Гуда: Про нові норми у будівництві житла та безпеку у новобудовах в умовах сьогодення
Голова Ради Директорів компанії «Креатор-Буд» Ігор ГУДА:
– Поспілкувались з Суспільним про укриття в житловихкомплексах «Креатор–Буд». Головне питання, щоцікавить журналістів — як забудовник адаптується підсучасні умови та виклики, і чи є для мешканцівбезпечна зона. У наших житлових комплексах облаштовані паркінги та підвальні приміщення, адаптовані під умови сьогодення. В них ми провеливоду, світло та влаштували всі необхідні зручності, щоб мешканці могли перечекати небезпеку. А у новихбудинках, що відповідають новим нормам безпеки, сховища заплановані одразу. Також проговорилистандарти Ізраїлю, та можливості реалізації в нашійкраїні їх досвіду.