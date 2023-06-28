14:45 | 28.06.2023
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Новини Тернополя 

Ігор Гуда: Про нові норми у будівництві житла та безпеку у новобудовах в умовах сьогодення

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Голова Ради Директорів компанії «Креатор-Буд» Ігор ГУДА:

Поспілкувались з Суспільним про укриття в житловихкомплексах «КреаторБуд». Головне питання, щоцікавить журналістівяк забудовник адаптується підсучасні умови та виклики, і чи є для мешканцівбезпечна зона. У наших житлових комплексах облаштовані паркінги та підвальні приміщення, адаптовані під умови сьогодення. В них ми провеливоду, світло та влаштували всі необхідні зручності, щоб мешканці могли перечекати небезпеку. А у новихбудинках, що відповідають новим нормам безпеки, сховища заплановані одразу. Також проговорилистандарти Ізраїлю, та можливості реалізації в нашійкраїні їх досвіду.

 

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