«Немає росіян – немає сліз»: жителька Тернопільщини пікетувала під штаб-квартирою ОБСЄ у Відні

Нещодавно у Відні українці провели пікет проти участі росії в зимовій сесії Парламентської асамблеї ОБСЄ.

Під штаб-квартирою організації, біля входу у конгрес-центр Hofburg, учасники акції закликали ПА ОБСЄ виключити зі свого складу країну-терориста – рф та повністю «обірвати» усі контакти з цієї державою.

Участь у протесті взяла Оксана Яворська – жителька Тернопільщини, яка зараз мешкає в Австрії.

Жінка розповіла «Сороці», як пікетувальників зустріли кортежі з іноземними делегатами.

– Десь наприкінці січня «сплила» інформація про те, що російська делегація приїжджає на парламентську асамблею ОБСЄ у Відні. Ми, українці, які опинилися у Відні, не могли залишити це без реакції. Громадська організація Unlimited Democracy організувала в поліції дозвіл на нашу акцію протесту, яка відбулася сьогодні, 23 лютого, – каже Оксана Яворська.

Жителька Тернопільщини розповіла, що правоохоронці дозволили пікет, однак нечисленний. Загалом взяти участь в акції могли лише два десятки людей.

– Ми стояли з плакатами і зустрічали різні делегації. Вони проїжджали повз нас на броньованих машинах та читали гасла на плакатах. Американці, латвійці, канадійці та представники інших європейських делегацій підходили і висловлювали свою підтримку. Українська делегація стояла разом з нами аж до самого початку самміту. Вони активно роздавали коментарі пресі, робили стріми, розмовляли з активістами, – зазначила Оксана Яворська.

Дехто з іноземних делегатів навіть давав пікетувальникам свої візитівки, щоб допомогти.

– Вони всі читали нашу лозунги, фотографували їх. На плакатах ми писали: «Немає росіян – немає сліз»; «Як ви можете сидіти за одним столом із вбивцями? Хто наступний – Австрія? Словаччина? Італія?». В такий спосіб ми натякали делегатам, що бездіяльність призведе до того, що російський чобіт ступить і на землю інших європейських країн, – наголосила Оксана Яворська.

Жінка каже, росіяни, мабуть, пройшли через задній вхід, оминувши коридор «ганьби», який їм організували українці.

– Думаю, вони боялися, що ми облиємо їх фарбою чи закидаємо яйцями. Представників рф ми так і не побачили, – додає Оксана.

Оксана Яворська каже, росіянам у Відні делегати були не дуже раді. Їм заборонили відвідувати інші заходи поза рамками засіданням ОБСЄ, зокрема Віденський бал, назвавши можливу участь рф у ньому – «танцями на крові українців».

Жителька Тернопільщини також розповіла, що українські громадяни у Відні організовують акції протесту та різноманітні події, приурочені до річниці повномасштабного вторгнення росії в Україну. Загалом українці тут дуже активні – волонтерять, допомагають біженцям, передають гуманітарну допомогу.