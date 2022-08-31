Капелана ПЦУ родом з Тернопільщини Зеленський нагородив орденом “За заслуги”

Президент України Володимир Зеленський нагородив орденом “За заслуги” ІІІ ступеня капелана ПЦУ Василя Вирозуба. Про це йдеться в Указі Президента №593/2022. Нагорода вручена за «значні заслуги у зміцненні української державності, мужність і самовідданість, виявлені у захисті суверенітету та територіальної цілісності України, вагомий особистий внесок у розвиток різних сфер суспільного життя, відстоювання національних інтересів нашої держави, сумлінне виконання професійного обов’язку».

Відомо, що нинішній настоятель Свято-Троїцького храму в Одесі отець Василь Вирозуб – один із тих, хто рушив на пошуково-рятувальному судні “Сапфір” до острова Зміїний, аби забрати тіла українських захисників. Тоді вважалося, що прикордонники, які вказали напрям “русскому воєнному кораблю”, загинули. Утім дістатися острова вороги тоді не дали. Росіяни запроторили одеського священика-капелана до карцера.