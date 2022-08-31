Усі 43 котельні в Тернополі готові до початку опалювального сезону. Про це розповів начальник виробничо-технічного відділу “Тернопільміськтеплокомуненерго” Михайло Горбань.

За його словами, опалювальний сезон розпочнуть тоді, коли впродовж трьох днів середньодобова температура буде нижчою 8 градусів тепла.

Тернопільські котельні на 99% готові до опалювального сезону. Михайло Горбань каже, що подаватимуть тепло в будинки тоді, коли впродовж трьох днів середньодобова температура буде нижчою 8 градусів тепла.

Зазвичай, каже Михайло Горбонь, опалювальний сезон у Тернополі починають у жовтні. Чоловік розповідає, в разі відсутності газопостачання під час опалювального періоду, тепло в школи, садки та медзаклади міста подаватимуть з котелень, які працюють на альтернативних видах палива.

“Ми співпрацюємо з міжнародною компанією USAID, яка виділила кошти на всю Україну і також на Тернопіль для будівництва перетинок між котельнями. Тобто, в разі чого, якщо не буде газу, в нас є котельні, які працюють на варифікаційному виді палива. І щоб можна було допустимо не заморозити хоча б систему і подати якийсь теплоносій, якщо не буде газу, то є план, щоб збудувати перетинки між котельнями. Вони не впливають на роботу котельні. Навіть, якщо вже зайде опалювальний сезон і в нас ще не буде перетинки між котельнями, то вони не впливають, бо встановлена запірна арматура завчасно і просто з’єднати дану мережу між собою”, – каже Михайло Горбань.

Михайло Горбань. Фото: Тарас Бурак/Суспільне Тернопіль

Одна з котелень, яка може працювати на альтернативних видах палива, розташована на масиві Сонячний. Керівник цієї котельні Геннадій Наконечний розповідає, зараз котельня працює на газі, якщо ж газу не буде, вона зможе працювати на деревині.

“Зможемо обігріти лікарське містечко на цій даній території. Палива є достатньо і маємо надію, що буде його достатньо. Так, в резерві будемо мати на 4-5 діб без довозу, без постачання. При нинішніх цінах з газом, я думаю, що буде дорожче опалювати пілетним паливом чим газом. Газ дешевше ніби виходить. Але це не моя задача, щоб рахувати. Моя – забезпечити людей теплом”, – керівник котельні Геннадій Наконечний.

Геннадій Наконечний. Фото: Тарас Бурак/Суспільне Тернопіль

За словами начальника виробничо-технічного відділу “Тернопільміськтеплокомуненерго” Михайла Горбаня, зараз усі 43 котельні Тернополя, які працюють на газі, до опалювального сезону готові. 8 з них можуть працювати на альтернативних видах палива.





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