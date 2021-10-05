Картку для проїзду в громадському транспорті Тернополя можна замовити онлайн: інструкція

Тернопіль перейшов на безготівкову форму оплати за проїзд у громадському транспорті.

Це означає, що розрахуватись в тролейбусах та маршрутках можна лише “Карткою тернополянина”, неперсоніфікованим проїзним, банківською картою чи проїзним квитком, що продається в терміналах самообслуговування EasyPay на зупинках.

У зв’язку з впровадженням нововведення, тернополяни почали активно виготовляти персоніфікований проїзний квиток “Соціальна карта тернополянина”. Через це в офісі ТОВ “Системний зв’язок”, де можна подати заявку на отримання картки, виникли великі черги.

У міській раді рекомендують зважати на карантин та заповнити анкету онлайн. Картку можуть отримати люди, прописані у Тернополі, або всі, хто має документ про фактичне місце проживання чи офіційне працевлаштування в місті. Крім цього, виготовити проїзний можуть учні та студенти.

Як подати анкету на виготовлення електронного квитка онлайн: інструкція

Для отримання картки, необхідно заповнити форму на сайті Портал тернополянина. В анкеті необхідно вказати ПІП, дату народження, обрати тип документа, що посвідчує особу, ввести номер та серію паспорта.

Далі треба обрати одну з категорій: “Учні”, “Студенти”, “Мешканці м. Тернопіль”. Якщо вибрати останню – з’явиться ще три пункти: офіційно зареєстроване місце проживання у м. Тернопіль, фактичне місце проживання та офіційне місце роботи.

У наступному віконці просять вказати серію та номер одного із документів, що підтверджує офіційно зареєстроване чи фактичне місце проживання, або офіційне місце роботи.

На завершальному етапі подачі заявки необхідно ввести індивідуальний податковий номер, свій мобільний телефон та електронну пошту. У самому кінці треба додати своє фото і натиснути кнопку “Подати заявку”.

Через 25 робочих днів після оформлення анкети користувачу на вказаний в анкеті номер телефону надійде СМС-сповіщення про готовність електронного квитка. Щоб отримати готовий персоніфікований квиток в оператора на вул. В. Чорновола, 1, потрібно пред’явити документи, зазначенні при заповненні анкети.