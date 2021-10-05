Гідрометцентр повідомляє про похолодання на Тернопільщині

Найближчими днями на Тернопільщині очікують похолодання.

Як повідомили в обласному гідрометцентрі, погода буде сухою та вітряною.

З другої половини тижня знижуватимуться температурні показники, тому зранку на поверхні ґрунту можливі заморозки.

Сильний південно-східний вітер сипоптики прогнозують сьогодні, 5 жовтня. Вранці та вдень пориви досягатимуть 15-20 метрів на секунду. Оголошено І рівень небезпечності, жовтий.

Це означає, що погодні умови потенційно небезпечні для населення, інфраструктури та навколишнього природного середовища. Рекомендується зберігати підвищену уважність і обережність та слідкувати за повідомленнями про можливе подальше ускладнення погодних умов.