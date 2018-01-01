Керівнику скандальної лікарні, через якого помер тернопільський хлопчик, призначено держстипендію, як видатному медику

Керівнику скандальної лікарні, через яку помер тернопільський хлопчик, призначено держстипендію, як видатному медику.

Головному лікарю Жидачівської центральної районної лікарні Богдану Бойчуку Указом Президента призначено державну стипендію, як видатному діячу охорони здоров’я. Нещодавно цей медик став відомим через те, що у закладі, який він очолює через халатність та некомпетентність помер 11-річний Роман Кулак. Завдяки його батьку, історія набула неабиякого розголосу, а спеціальна комісія при департаменті охорони здоров’я ЛОДА та при Міністерстві охорони здоров’я визнала кричущі помилки лікарів. І от зараз цей скомпрометований фахівець отримує державне визнання.

Про це на своїй Фейсбук-сторінці написав батько хлопчика Володимир Кулак.

«Це як мені і нам зрозуміти? Це натяк мені і нам всім що правди легальним шляхом не доб’єшся? Чи фатальна помилка???!!!», – такою була перша реакція згорьованого батька на Указ Президента України№457/2017 «Про призначення державних стипендій видатним діячам охорони здоров’я»:

«1. Призначити державні стипендії видатним діячам охорони здоров’я

2) дворічні:

БОЙЧУКУ Богдану Петровичу – 1967 року народження, головному лікарю комунальної установи «Жидачівська центральна районна лікарня» Жидачівської районної ради Львівської області».

Далі пан Володимир розмірковує над тим, що стара система охорони здоров’я, ще опирається реформам і тримається, власне, на таких кадрах, які не вирізняються фаховістю, а вірною службою своїм покровителям у високих кабінетах – за що і отримують не заслужене покарання, а заохочення. Навіть після жахливих смертей пацієнтів.

«За що головному лікарю ЦРЛ в Жидачеві Президент призначив дворічну премію: за халатні вбивства в тій жахливій лікарні, там не тільки мій син помер через халатність? Чи просто хтось не вивчив питання? Це жах! Я знаю як підсовують папери на підпис! За це хтось відповість! Ось тепер у мене є відповідь чому та особа плювати хотіла на Львівський департамент і не виконує його наказів, дати догани лікарям винним у смерті мого сина!!!».

У підсумку, батько Ромчика Кулака, який з великим завзяттям бореться проти системи, що відмовляється змінюватися на краще, обіцяє і надалі не складати руки:

«Клерки не переможуть, правда переможе і Господь Бог. З нами правда з нами Бог! І ми переможемо у цій війні».

Нагадаємо, 12-річний Роман Кулак помер 27 червня 2017 року. Йому не змогли вчасно діагностувати у Жидачівській районній лікарні скрут тонкої кишки. Завдяки активній позиції батька хлопчика, трагічний випадок набув чималого розголосу. Зараз він під особистим контролем Президента України, заступника Генпрокурора, народних депутатів, журналістів.

Попередні висновки медичного розслідування були оприлюднені 25 вересня, а 6 жовтня експерти надали кінцеву резолюцію. Вони зазначили, що смерть настала унаслідок порушення роботи життєво важливих органів та сильну токсикацію організму. Причиною смерті стала гангрена тонкого та частини товстого кишківника. Винними у неправильному діагностуванні та лікуванні пацієнта були визнані медики Жидачівської районної лікарні.

7 грудня, клініко-експертна комісія Міністерства охорони здоров’я дала оцінку діям медиків Жидачівської районної лікарні, які призвели до смерті Романа Кулака. Висновки КЕК МОЗ, в основному, співпали з доповіддю Департаменту охорони здоров’я ЛОДА, у якій однозначно було визнано вину лікарів з Жидачева.

Тепер висновки КЕК у Департаменті та Міністерстві ляжуть в основу судмедекспертизи, яку має провести поліція, в рамках розслідування факту смерті Романа Кулака, – пише ЗІК.