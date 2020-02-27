13:25 | 27.02.2020
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Новини Тернополя 

Коронавірус вже у Польщі. Підтверджено перший випадок

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Тести підтвердили, що жінка заражена коронавірусом. Вона приїхала з Варшави до Лодзі на потязі. Про це повідомляє Express Ilustrowany. 

Коронавірус у Польщі. Інфікована жінка в лікарні в Лодзі

25-річна жінка місяць провела в Таїланді. Вже там жінка почувалась погано. У неї були  симптоми з сильною задишкою. Жінка приймала антибіотики. Приїхала до Польщі в суботу до Лодзі та  потрапила до лікарні. Тест підтвердив, що вона заражена коронарним вірусом.  Зараз лікарі чекають результату діагностичного обстеження.

Жінка в хорошому загальному стані. Санітарна інспекція вивчає, з якою кількістю людей вона контактувала. 

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