Коронавірус вже у Польщі. Підтверджено перший випадок

25-річна жінка місяць провела в Таїланді. Вже там жінка почувалась погано. У неї були симптоми з сильною задишкою. Жінка приймала антибіотики. Приїхала до Польщі в суботу до Лодзі та потрапила до лікарні. Тест підтвердив, що вона заражена коронарним вірусом. Зараз лікарі чекають результату діагностичного обстеження.

Жінка в хорошому загальному стані. Санітарна інспекція вивчає, з якою кількістю людей вона контактувала.