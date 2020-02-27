На “Східному” невідомий напав та пограбував 19-річну студентку

Невідомий в Тернополі напав та пограбував дев’ятнадцятирічну студентку. Злочин трапився 26 лютого на мікрорайоні Східний.

Потерпіла розповіла, що поверталася з пар додому близько 20:10. Біля свого будинку зупинилася, відкриваючи хвіртку. Зліва, каже дівчина, помітила чоловіка, але не придала цьому значення.

Уже після того, як вона зайшла на власне подвір’я, невідомий підбіг зі спини, рукою затиснув рот і посадив на землю. Коли потерпіла розслабила руки, нападник вирвав рюкзак та почав тікати. Дівчина побігла за ним.

Проте за деякий час вона втратила з поля зору зловмисника і зателефонувала на лінію “102”. Даний факт поліцейські внесли в ЄРДР згідно статті 186 частина 2 ККУ – Грабіж, поєднаний з насильством.

Студентка заявила, що не почула, коли чоловік підійшов до неї, бо слухала в навушниках музику. Суму збитків оцінила в 3500. В рюкзаку були гроші, документи та банківські картки.

Потерпіла змогла описати нападника. Це чоловік віком 30-35 років, зростом 180 сантиметрів. Русявий з короткою стрижкою. Був одягнутий в чорну куртку, джинси та кросівки.

За описом потерпілої правоохоронці склали фоторобот. Якщо ви впізнали дану особу або знаєте його місце перебування, телефонуйте за номерами у Тернополі (0352) 27-11-70; 098 72 111 80; або на лінію “102”.

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