«Марк – життя одного фріка», – хлопчик з Тернополя потребує вашої допомоги

Небайдужі тернополяни можуть допомогти хлопчику з Тернополя, який потребує постійного догляду, особливого харчування та дороговартісних препаратів.

Маленький Марк уже четвертий рік живе з ДЦП (гіпоксично-токсичне ураження мозку). Мама хлопчика не опускає рук та щоденно доглядає заним. Жінка також веде сторінку у соцмережі, де пише історії з життєвих випробувань від імені Марка.

– Коли ти маленький – батьки – менеджери твого життя. Це твій дім, їжа, все. батьки – це ресурс, який тебе підтримує, допомагає і розвиває, саме під їхнім крилом ти існуєш, поки не стаєш самостійним. Я потребую любові, часу, зарядки, уваги, комфортних умов, 24/7 догляду. Я не вирішую за себе, я неповносправний і ментально часто далекий від вас. в мене є одне крило, а другим стали люди, які допомагають мені і моїм рідним, дякуємо вам, – пише у соцмережі мама хлопчика, Олена Коваль.

«Терен» уже писав про те, як люди активно долучались до збору коштів.

«Ми відчули себе не самотніми вперше за ці чотири роки», – тернополянка дякує усім, хто долучився до збору коштів. Проте Марку постійно потрібна допомога на його щоденні потреби, тому кожен може стати тим другим крилом для хлопчика та його рідних.

Картка для допомоги ПриватБанк 5168 7422 2510 0514 Коваль Олена Геннадіївна