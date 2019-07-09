Село Кривче на Тернопільщині вабить туристів

Ще одна цікава місцина – село Кривче на заході Борщівського району. Поселення відоме від середини XVI ст. Зокрема, 1563 року власником села був польський шляхтич, кам’янецький гродський суддя Вавжинець Мілєський. 1639 року збудовано замок. Від 1650 року згадують як містечко під назвою «Оплакана».

Замок не раз зазнавав нападів турецько-татарських орд, зокрема 1672 його зруйнували загони турецького султана Магомета IV. Згодом фортеця належала Кричинському; її залишки збереглися, пише “Українська Мить”.

До 1939 року тут діяли «Просвіта», «Луг», «Сільський господар» та інші товариства та кооперативи. Найбільш відоме своїми печерами: Глинка-1 та Глинка-2, Кришталева, На Хомах, Печера Двох озер, Середня, Славка, Тимкова скала та інші, менші печери. Серед них – Замкова (35 м.), що знаходиться нижче руїн замку Контських.