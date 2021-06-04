Молодому поповненню гвардійців в Тернополі вручили зброю

Командування 2-го батальйону 2 Галицької бригади Національної гвардії України, що дислокуються у Тернополі, урочисто вручило зброю новоприбулим військовослужбовцям строкової служби.

«Для нас, військових, ритуал вручення зброї молодому поповненню – дуже важливий, – говорить командир 2-го батальйону підполковник Дмитро Гуртовський. – Я завжди наголошую на тому, що те, як ви доглядаєте за зброєю, відобразиться на виконанні ваших стрілецьких вправ. Доглядайте її – і вона буде служити вправно».

Строковці, призвані до лав Нацгвардії цієї весни, вони склали Військову присягу та пройшли навчальний збір з молодим поповненням у місті Львові. Понад місяць строковці користувались навчальною зброєю. Тепер же мають ту, яка буде поруч з ними усю службу. Церемонія вручення бойової зброї, символізує початок справжньої військової служби.

Зброя військовослужбовця завжди має бути готовою до використання: справною та чистою.

Аліна Новікова





