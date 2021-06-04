Цьогорічну прощу до Зарваниці присвятять знаковій події
Цьогорічну Всеукраїнську прощу до Марійського духовного центру «Зарваниця», що на Тернопільщині, присвятять знаковій історичній події.
«Владики обговорили організаційні питання Всеукраїнської прощі до Зарваниці, яка буде присвячена 425-річчю Берестейської унії», – йдеться у повідомленні Департаменту інформації УГКЦ за підсумками 88-ї сесії Синоду Києво-Галицького Верховного Архиєпископства Української Греко-Католицької Церкви.
Берестейська унія – церковна угода, підписана у 1596 р, згідно з якою більшість ієрархів Київської митрополії приєднались до Римо-католицької церкви. Ухвалене на соборі в Бересті рішення передбачало утворення унійної церкви, згодом названої греко-католицькою, котра визнавала верховенство Папи Римського та приймала католицьке віровчення, але зберігала візантійську обрядовість, власні адміністративні структури, канонічний правопорядок та духовно-культурну спадщину.