«Ми засуджуємо комуністичну ідеологію», – владика Теодор (Мартинюк) у День пам’яті і примирення

8 травня, у День пам’яті та примирення, єпископ-помічник Тернопільсько-Зборівський УГКЦ Теодор (Мартинюк) спільно із представниками інших конфесій Тернополя очолив заупокійну Панахиду за усіма воїнами, які віддали своє життя, захищаючи українську землю, та невинним жертвами збройного протистояння Другої світової війни.

«Зло породжує війни. Дві страшні безбожні ідеології – нацистська і комуністична – породили Другу світову війну, – у зверненні до присутніх сказав архиєрей. – Вже на беззаперечних історичних фактах історики довели, що саме ці дві ідеології і є причиною Другої світової війни. Нацистське зло було осуджено світовою спільнотою на Нюрнберзьку процесі. Комуністичне зло та ідеологія, яка забрала не менше життів, як нацистська, ще до сьогодні не є до кінця усвідомлена і осуджена, як людоненависницька. Ми сьогодні … хочемо, як один, великий, єдиний, український народ голосно на весь світ сказати, що ми засуджуємо комуністичну ідеологію. Бо певно, не зробивши цього швидше, ми лікуємо нову кровоточиву рану на тілі нашої дорогої землі».

Пам’ятний реквієм відбувся у річницю капітуляції нацистської Німеччини, відповідно до Указу Президента України про відзначення та гідне вшанування подвигу українського народу, його визначного внеску в перемогу Антигітлерівської коаліції у Другій світовій війні та висловлення поваги усім борцям проти нацизму.

Прес-служба архиєпархії

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