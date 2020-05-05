11:46 | 5.05.2020
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Новини Тернополя 

У тернопільській онколікарні три медичних працівника інфіковані COVID-19

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COVID-19 виявили і підтвердили лабораторно за допомогою ПЛР-систем у 3 медичних працівників Тернопільського обласного онкологічного диспансеру. Про це повідомляє Тернопільський міський штаб для боротьби з коронавірусом.
🔹Коронавірус також підтвердили у мами та дитини, які перебували у Тернопільській міській дитячій лікарні з підозрою.
🔹 COVID-19 підтвердили у 2 тернополян, які контактували з хворими на коронавірус.
ℹ️ Загалом під початку епідемії коронавірусу підтвердили 81 випадок COVID-19 серед тернополян. 12 жителів Тернополя одужали.

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